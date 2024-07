Netflix annonce la fin de son offre Essentiel sans pub en France pour les abonnés actuels, ils devront migrer ou partir

Le leader de la SVOD mondiale va commencer à prévenir les abonnés Essentiel français, ils vont devoir basculer vers son offre sans pub ou vers une formule plus chère.

Netflix va passer à l’action en France. Si son abonnement Essentiel (720 p, 1 écran) à 10.99€ a été supprimé fin 2023 de sa grille tarifaire dans plusieurs pays y compris dans l’Hexagone, les utilisateurs qui y sont toujours abonnés se verront très bientôt forcés à passer à l’offre avec publicité moins onéreuse(1080p, 2 écrans à 5,99€/mois) onéreuse ou à une formule supérieure.

A l’occasion de la présentation de ses résultats pour le 2ème trimestre, le leader de la SVOD mondiale n’a pas manqué de mettre en avant les performances de son offre avec publicité tout en annonçant cette fin imminente sur deux nouveaux marchés.

“Les publicités répondent à deux priorités stratégiques. Premièrement, elles nous permettent de proposer des prix plus bas aux clients et deuxièmement, elles créent un flux de revenus et de bénéfices supplémentaires pour l’entreprise. Un peu plus 18 mois depuis le lancement, nous continuons à faire évoluer notre niveau d’annonces, qui représente désormais plus de 45 % de l’ensemble des inscriptions sur nos marchés publicitaires. Son attractivité couplé à la suppression progressive de notre forfait Basic au Royaume-Uni et au Canada, que nous allons mettre en place maintenant aux États-Unis et en France – a augmenté notre base de membres publicitaires de 34 % de manière séquentielle au deuxième trimestre”, s’est-il félicité.

Reste à savoir quelle possibilité va proposer Netflix en France. Au Royaume-Uni , le mastodonte américain migre automatiquement ses abonnés vers l’offre avec publicité. Aux USA, des abonnés quant à eux commencent à recevoir un courriel les informant de l’arrêt de leur offre, la plateforme les invite à choisir une nouvelle formule dans un délai d’un mois sous peine de ne plus pouvoir accéder à ses contenus.

Netflix a également annoncé sa nouvelle plateforme de technologie publicitaire interne, “que nous testerons au Canada plus tard dans 2024 et un lancement plus large en 2025. Cela offrira aux annonceurs de nouvelles façons d’acheter et des informations à exploiter et les moyens de mesurer l’impact”.

Le groupe compte plus de 277 millions d’abonnés dans le monde, grâce au gain de huit millions de nouveaux abonnements au deuxième trimestre, une performance supérieure aux attentes. Sur la période, il a enregistré 2,15 milliards de dollars de bénéfice net (+45 %) et 9,6 milliards de dollars de chiffres d’affaires (+16,8 %).

Sa stratégie actuelle est de fidéliser au maximum ses abonnés. A compter de l’année prochaine, Netflix ne devrait plus dévoiler ses gains ou pertes d’abonnés tous les trois mois, au profit de mesures “d’engagement” de l’audience, à savoir le temps passé à regarder des contenus. “Lorsque les gens regardent plus, ils restent plus longtemps, parlent plus souvent de Netflix et accordent une plus grande valeur à notre service”, résume-t-il pour expliquer que l’engagement est aujourd’hui la clé de son succès, et il le sera encore plus à l’avenir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox