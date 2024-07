Fibre : taux de panne stable chez les opérateurs et amélioration des taux d’échecs de raccordement chez les abonnés, mais vigilance

L’Arcep publie la troisième édition de son observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique.

Il y a tout juste un an, le régulateur des télécoms a mis en place un observatoire afin d’apprécier l’effet des travaux engagés par la filière sur la qualité des réseaux en fibre optique. Aujourd’hui, l’Arcep publie la troisième édition permettant de rendre compte des évolutions constatées, laquelle se penche sur deux types d’indicateurs collectés auprès des opérateurs commerciaux, à savoir le taux de pannes et le taux d’échecs au raccordement survenus sur les réseaux.

“Concernant les taux de pannes, les résultats sont globalement stables par rapport au premier observatoire. Ils montrent une situation contrastée entre les différents réseaux considérés et permettent de constater les premiers effets des plans de remise en état initiés sur les réseaux qui subissent les taux de panne les plus élevés”, tire comme enseignement le gendarme des télécoms. Les réseaux dont le taux pannes est le plus élevé sont Debitex Telecom d’Altice, Sequantic Telecom et Tutor Europ’Essonne d’Altitude, ZP XpFibre – Seine-Saint-Denis (93) et Yvelines (78), Seine Essonne THD ZP XpFibre – Val-D’Oise (95), Tutor Nancy, ou encore Valofibre.

Une hausse du taux de panne est visible sur les départements touchés par la tempête Ciaran début novembre 2023. L’Autorité constate également que les réseaux d’Altitude rachetés en 2021 qui font l’objet de plans de remise en état voient leur taux diminuer dans le temps, tout en restant supérieurs aux standards du marché.

Sur les taux d’échecs de raccordement, “on observe une tendance à l’amélioration sur certains territoires” note l’observatoire, mais l’heure est à la vigilance puisque “cette évolution doit toutefois être confirmée sur la durée, les indicateurs pouvant subir des variations saisonnières. L’arrêt temporaire des opérations de raccordement par les opérateurs commerciaux, notamment lorsque des opérations de remises en état sont engagées par les opérateurs d’infrastructure peut également contribuer provisoirement aux baisses observées”.

Les réseau les moins performants en matière de raccordement sont Tutor Nancy, Sequantic Telecom et Tutor Europ’Essonne, Resoptic, tous appartenant à Altitude, suivis de ZP XpFibre – Corrèze (19), Tutor Calvados, Seine Essonne THD, ZP XpFibre – Eure (27) ou encoreTarn fibre.

L’Autorité observe une tendance à l’amélioration des taux d’échecs au raccordement sur certains territoires et notamment sur les réseaux d’Altice. La hausse observée des échecs au raccordement sur les réseaux d’Altitude à partir de novembre 2023 coïncide avec la mise en place d’un contrôle renforcé des processus d’intervention des techniciens.

Nouveaux indicateurs à venir

Afin d’enrichir cet observatoire pour les prochaines éditions, des travaux sont actuellement menés notamment pour intégrer des indicateurs complémentaires “permettant, d’une part, de mieux rendre compte de l’expérience des utilisateurs et d’autre part, de rendre compte du respect des processus industriels par les opérateurs commerciaux pour la réalisation des raccordements”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox