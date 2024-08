Free commence à proposer une offre exclusive aux abonnés Freebox mini 4K, la migration gratuite vers ses box de nouvelle génération

Le FAI incite ses abonnés Freebox mini 4K à migrer vers ses offres Pop et Ultra en leur offrant à présent les frais de migration, soit une économie de 49€.

Après la Freebox Crystal/HD, Free commence à permettre à ses abonnés Freebox mini 4K de migrer gratuitement vers les modèles plus récents à savoir la Freebox Ultra mais aussi la Freebox Pop. Les habituels frais de migration de 49€ ne sont donc plus facturés en cas de changement pour l’une de ses offres.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le site BusySpider, des messages tels que « Exclusivement pour vous : les frais de changement d’offre sont offerts » ou « Spécialement pour vous : l’offre de migration est exceptionnellement gratuite » apparaissent dans l’espace client des abonnés éligibles dans la rubrique “changer d’offre”.

Retirée des offres commerciales de l’opérateur en octobre 2022 puis de la souscription via ses bornes automatiques un an plus tard, la Freebox mini 4K est la première box 4K sous Android de Free. Lancée en mars 2015, elle est par la suite devenue vieillissante et les performances n’étaient plus forcément au rendez-vous, d’autant qu’un nouveau player Android TV plus récent a été lancé en 2020 avec la Freebox Pop. Free cherche donc aujourd’hui à migrer sa base d’abonnés mini 4K vers des offres plus actuelles et performantes, mais aussi plus onéreuses.

Côté migration, les abonnés Freebox Pop et Révolution souhaitant migrer vers la Freebox Ultra devront doivent aujourd’hui payer 49€ de frais de migration. Les abonnés Freebox mini 4K, Révolution, One, ou encore Pop désireux quant à eux de migrer vers la Freebox Delta se voient pour leur part offrir ces fais de migration à condition d’avoir plus de 5 ans d’ancienneté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox