Amazon Prime Video : nouveau diffuseur de la NBA en France

Amazon Prime Video a récemment annoncé un nouvel accord de diffusion avec la NBA, qui inclut la France parmi plusieurs autres territoires. Ce contrat, qui court de 2025 à 2036, fait partie d’un arrangement plus vaste, officialisé mercredi aux États-Unis, pour un montant total record de 76 milliards de dollars.

Tout comme aux États-Unis, Amazon Prime Video proposera une offre de diffusion NBA étoffée en France. Les abonnés pourront profiter de 66 matches de saison régulière, de la NBA Cup, de l’intégralité du play-in (les barrages d’accession aux play-offs) ainsi que d’environ un tiers des premier et deuxième tour des play-offs.

Contenu exclusif pour le marché français

En plus de l’offre standard, les utilisateurs français bénéficieront d’un bonus de diffusion. Amazon Prime Video diffusera un minimum de 20 matches supplémentaires de saison régulière par saison, une finale de conférence chaque année, et les finales NBA pendant six des onze années du contrat. Cela représente une exclusivité notable par rapport au marché américain, où aucune finale ne sera diffusée par Prime Video.

La fin du monopole de beIN Sports

Depuis 2012, beIN Sports est le diffuseur principal de la NBA en France, retransmettant plus de 400 matches la saison dernière. Cependant, à partir de 2025, ce monopole prendra fin. Prime Video sera l’un des diffuseurs majeurs de la NBA en France, laissant beIN Sports potentiellement compléter cette offre. Cette nouvelle dynamique redistribuera les cartes de la diffusion de la NBA en France, assurant une pluralité des canaux de diffusion.

Modalités d’accès à l’offre NBA

Amazon Prime Video n’a pas encore précisé si l’accès à cette offre NBA sera inclus dans l’abonnement Prime standard ou s’il nécessitera un supplément, à l’instar du Pass Ligue 1 pour le football ces trois dernières saisons. Les abonnés devront donc attendre des annonces ultérieures pour connaître les détails de l’abonnement.

Disponibilité du NBA League Pass

Le NBA League Pass, qui permet d’accéder à tous les matches de la saison, restera disponible en France. Il pourra être souscrit soit directement via le site de la NBA, soit par l’intermédiaire des Prime Video Channels, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire aux fans de basketball.

Source : L’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox