Prime Video sans pub c’est fini pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, l’avantage s’arrête aujourd’hui

Les abonnés Freebox Ultra et Delta doivent désormais payer 1,99€/mois s’ils ne veulent pas de publicités sur Prime Video. Mais l’abonnement à Amazon Prime reste bien entendu inclus dans leur offre.

Il faut désormais passer à la caisse pour s’affranchir des publicités sur Prime Video pour les abonnés Freebox Delta et Ultra. Depuis le mois d’avril et lancement de l’option sans pub sur la plateforme du géant américain, les clients disposant d’une des deux box haut de gamme de Free profitaient d’un sursis. Mais cette prolongation prend fin ce vendredi 9 août comme l’opérateur l’a annoncé le mois dernier dans un mail envoyé aux abonnés concernés. Pour ceux qui souhaitent profiter de Prime Video sans publicité, ils peuvent se rendre sur primevideo.com, rubrique Compte et paramètres > Mon compte et prendre l’option sans publicité à 1,99€/mois.

Les abonnés Freebox Delta et Ultra continueront toutefois de profiter d’ Amazon Prime et tous ses services dans leur offre. “Nous vous rappelons que le prix de votre abonnement Freebox reste inchangé et toujours sans engagement“, précisait Free dans son courriel. Début avril, Prime Video avait déjà prévenu une première fois les abonnés Freebox.

