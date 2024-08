Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 très bons jeux PC offerts à vie sont à télécharger dès maintenant sur Prime Gaming

Cinq jeux parfaits pour l’été aux évaluations très positives. Et c’est gratuit sur Prime Gaming.

Les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus et les abonnés Freebox Révolution et Pop ayant activé les 6 mois offerts, mais aussi tous les autres membres Prime, peuvent profiter de nouveaux jeux gratuits PC chaque semaine avec Prime Gaming. Pas moins de cinq jeux à récupérer cette semaine, tous disponibles jusqu’au 6 novembre prochain.

On commence avec Gravity Circuit, un jeu de plateforme 2D spectaculaire rempli d’action dans l’esprit des jeux de console classiques. Vous contrôlerez un héros de guerre solitaire qui maîtrise de mystérieux pouvoirs dans un monde futuriste habité par des robots. Megaman n’a qu’à bien se tenir.



Laissez vous habiter par South of the Circle, il s’agit d’une expérience narrative sur la relation intense entre deux universitaires de Cambridge impliqués dans un conflit politique. “Ressentez le fardeau des choix de vie entre carrière”, présente Prime Gaming. Le jeu est également disponible jusqu’au 6 novembre et a reçu de très bonnes évaluations.



Dans Trek to Yomi, vous incarnerez un samouraï solitaire qui doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour se confronter à lui-même. C’est jeu en scrolling horizontal d’une beauté sublime.



On continue avec Loop Hero, un jeu très bien noté avec un gameplay atypique qui se démarque des autres roguelites. Vous devrez brandir des cartes mystiques en constante évolution et maîtriser leur puissance face à des ennemis et obstacles naturels, et récupérer des butins pour équiper chaque classe de héros.



Kraken Academy!! est un jeu d’aventure RPG en pixel art. Dans cette école pas comme les autres, avec l’aide d’un kraken magique, vous manipulerez une boucle temporelle pour sauver le monde. La critique est également dithyrambique, alors laissez vous tenter.



