Free offre 6 chaînes cinéma à tous les abonnés Freebox

Découvrez gratuitement six chaînes ciné aux thématiques variées : western, horreur, émotion et bien plus encore…

Bonne nouvelles pour les amateurs de cinéma puisque Free offre jusqu’à la fin de ce mois de juillet le pack Ciné Pop à tous les abonnés Freebox. Pour en bénéficier il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux concerner jusqu’au 31 juillet.

Le pack Ciné Pop, c’est une sélection de chaînes qui explorent différents univers :

Drive In Movie Channel (chaîne 120) : Un retour nostalgique aux films projetés dans les ciné-parcs.

Ciné Western+ (chaîne 126) : Revivez l’époque des cowboys et des duels mythiques.

Emotion’L (chaînes 127) : La chaîne des émotions fortes, avec des films et séries qui touchent en plein coeur.

Scream’In (chaîne 129) : La référence pour les amateurs de frissons, avec une programmation horrifique inégalée.

Ciné Nanar+ (chaîne 125) : Parce que certains films sont si mauvais qu’ils en deviennent cultes !

Fréquence Novelas+ (chaîne 128) : Plongez dans l’univers passionnant des telenovelas et feuilletons. jui

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox