Free Mobile prévoit l’arrivée de la voix sur 5G sur les smartphones de Google d’ici à la fin de l’année

Free prévoit la VoNR sur les Pixel d’ici fin 2025.

Free Mobile confirme qu’il entend activer la voix sur réseau 5G (VoNR) pour les smartphones Google Pixel plus récents, d’ici la fin de l’année 2025. Même si Free a mis en place l’infrastructure réseau nécessaire, activer la VoNR sur un smartphone exige plusieurs conditions :

Un appareil compatible VoNR, au niveau matériel et logiciel.

Un firmware validé par l’opérateur, via une mise à jour Android.

Une carte SIM compatible IMS, déjà le cas pour la majorité des abonnés récents.

La VoNR (Voice over New Radio) fonctionne exclusivement sur un réseau 5G Standalone (SA) — c’est-à-dire un cœur de réseau entièrement dédié à la 5G, sans dépendance au réseau 4G. Les avantages sont nombreux :

appels établis en moins d’une seconde (contre plusieurs secondes avec la VoLTE) ;

qualité audio supérieure grâce au codec EVS (HD voire Ultra HD) ;

latence très faible ;

meilleure autonomie des smartphones.

Free a déjà lancé la VoNR à grande échelle via son réseau 5G SA dès 2024, devenant ainsi le premier opérateur en France à proposer cette technologie.

