Ligue 1+ : UFC-Que Choisir pointe du doigt plusieurs problèmes à régler

Ligue1+, la nouvelle chaîne de la LFP, fait déjà grincer des dents. UFC-Que Choisir alerte sur des restrictions techniques et un manque de transparence lors de la souscription, suite à plusieurs témoignages.

Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 démarre, la chaîne Ligue1+, lancée cet été par la Ligue de football professionnel (LFP), est déjà dans le viseur d’UFC-Que Choisir. L’association de défense des consommateurs dénonce des restrictions techniques et des pratiques commerciales peu claires, qui piègent certains abonnés.

Nombre d’abonnés, comme Éric, découvrent après coup qu’ils ne peuvent pas accéder aux matchs sur leur téléviseur lorsqu’ils se sont inscrits via l’application Ligue1+. Les identifiants fournis ne sont pas reconnus par les box des fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Free, SFR, Bouygues). Résultat : des clients ayant payé l’offre complète à 14,99 € par mois se retrouvent cantonnés à un visionnage sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Pour UFC-Que Choisir, ce défaut d’interopérabilité constitue un manquement grave à l’information des consommateurs : « Rien n’indique clairement, lors de la souscription, que les usages seraient restreints selon le mode d’abonnement », pointe l’association. La LFP renvoie la responsabilité aux distributeurs, estimant que chacun doit gérer ses propres identifiants et la compatibilité technique. De son côté, Orange reconnaît que des développements sont nécessaires mais accuse également la LFP de n’avoir rien engagé. Une bataille de responsabilités qui laisse les consommateurs dans l’impasse.

UFC-Que Choisir souligne qu’à l’heure où Netflix ou Disney+ permettent une connexion fluide quel que soit le support, l’approche de Ligue1+ apparaît « archaïque et trompeuse ». Autre sujet de préoccupation : la procédure d’abonnement. Deux sites différents coexistent, rendant la navigation confuse. Les conditions générales ne sont pas proposées lors du parcours d’inscription, et ne sont accessibles qu’en retournant sur un site annexe. Pour l’association, ce manque de transparence est « à la limite de la légalité » et constitue une atteinte aux droits des consommateurs.

Enfin, la fonction de diffusion sur téléviseur (cast) s’avère elle aussi restreinte. Si elle fonctionne depuis un ordinateur, elle reste bloquée depuis certains smartphones branchés en HDMI, malgré la promesse affichée par la LFP, d’après plusieurs témoignages recueillis par l’association. Face à ces multiples écueils, UFC-Que Choisir appelle la LFP à corriger rapidement ces dysfonctionnements et à clarifier ses conditions de souscription. Faute de quoi, l’association n’exclut pas de saisir les autorités de contrôle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox