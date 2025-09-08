Arte continue sa progression pour devenir une grande plateforme européenne

Arte veut franchir un cap dans son européanisation : la chaîne franco-allemande ambitionne de proposer ses contenus dans les 24 langues officielles de l’Union européenne et de renforcer ses partenariats avec les télévisions publiques du continent.

Arte franchit une nouvelle étape dans son développement numérique. La chaîne franco-allemande ambitionne de devenir une véritable plateforme européenne, accessible dans les 24 langues officielles de l’Union européenne, contre six aujourd’hui (français, allemand, anglais, espagnol, polonais et italien).

Avec ce projet, Arte souhaite renforcer son rôle de « pièce manquante de l’audiovisuel public européen », selon son président Bruno Patino. L’objectif est clair : proposer des programmes créés en Europe et pour les Européens, afin de toucher l’ensemble des habitants du continent.

Fin août, les ministres français et allemand ont apporté leur soutien à cette transformation, estimant qu’elle permettra de refléter davantage « la diversité et les valeurs européennes ». Aujourd’hui, Arte travaille déjà avec 12 chaînes publiques européennes. L’ambition est d’élargir ce réseau de partenaires afin de construire une véritable toile de contenus, mêlant productions issues de différents pays.

Dans cette stratégie, Arte mise également sur l’innovation locale. Son moteur de recommandation utilise désormais la technologie de l’entreprise française Mistral AI, un choix qui illustre la volonté de s’appuyer sur des solutions européennes plutôt que sur les géants américains du numérique. Avec cette évolution, Arte entend consolider sa place de média culturel incontournable et s’affirmer comme la plateforme publique de référence à l’échelle européenne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox