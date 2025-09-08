Un nouveau smartphone endurant à petit prix est disponible chez Free Mobile

Si vous cherchez un nouveau téléphone pas cher pour la rentrée, la boutique Free Mobile accueille un nouveau challenger intéressant.

Le Xiaomi Redmi 15C a fait son apparition dans le catalogue de Free Mobile, aussi bien en ligne que dans les boutiques de l’opérateur. Le smartphone rejoint ainsi la sélection de terminaux proposés avec ou sans forfait, permettant aux abonnés Free de le retrouver directement sur le site ou en point de vente physique. Cette arrivée renforce l’offre d’entrée de gamme de l’opérateur, en mettant en avant un modèle axé sur l’autonomie et la simplicité d’usage.

Vous pouvez vous le procurer pour 155€ au comptant, ou en passant par Free Flex, vous pouvez payer 25€ à la commande puis 4.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 10€.

Le Xiaomi Redmi 15C mise avant tout sur son endurance avec une imposante batterie de 6000 mAh, censée offrir jusqu’à 82 heures de musique en continu. Il est équipé d’un large écran LCD de 6,9 pouces en définition HD+ (1600 × 720) et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouve un processeur MediaTek Helio G81-Ultra, associé à 4 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensibles jusqu’à 1 To via microSD.

Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal de 50 Mpx à l’arrière, accompagné d’un second module de soutien, ainsi qu’une caméra frontale de 8 Mpx. Il est certifié IP64, dispose d’un lecteur d’empreintes latéral, d’un port USB-C et d’une prise jack 3,5 mm. Compatible uniquement 4G, il pèse 211 g pour des dimensions de 173,1 × 81 × 8,2 mm et est proposé en deux coloris : noir et vert.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox