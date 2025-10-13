Free lance une nouvelle chaîne TV exclusive “Zack Nani Foot” gratuite pour les abonnés Freebox, et ça commence maintenant

Après s’être offert ce été les droits du championnat saoudien de football, le streameur Zack Nani décroche ceux de l’Équipe de France Espoirs jusqu’en 2027. Les rencontres seront également diffusées sur les Freebox. Rendez-vous dès à présent sur le canal 181 de Oqee et Freebox TV.

Un diffuseur “créateur” plutôt qu’une chaîne TV, mais accompagné de Free. La FFF officialise un accord inédit : la diffusion en direct et gratuitement des matchs de l’Équipe de France Espoirs (hors phase finale) est confiée au youtubeur/streameur Zack Nani jusqu’à l’Euro 2027, sur ses chaînes YouTube et Twitch, mais pas seulement. Dans la foulée, le nouveau diffuseur successeur de L’Equipe a indiqué : « Les matchs seront maintenant disponibles sur toutes les Freebox partout en France ».

De fait, Free serait le seul opérateur à distribuer ces rencontres, Le premier rendez-vous est prévu ce lundi 13 octobre à 18h30 pour France–Estonie. Et autant dire que le FAI ne perd pas de temps car il vient de lancer une nouvelle chaîne dédiée “Zack Nani Foot” sur le canal 181 des Freebox, incluse pour tous les abonnés. Il s’agit ni plus ni moins que la diffusion live Twitch et YouTube de Zack Nani.

Selon RMC Sport, la LFP aurait souhaité voir ces droits atterrir sur Ligue 1+, mais la FFF a tranché en faveur de ce modèle “créateur”. Cette décision illustre les nouveaux équilibres entre fédérations, plateformes et opérateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox