Canal+ met sur la touche son « Mini décodeur », qui est concerné et que faire ?

Après l’arrêt des +Le Cube Satellite confirmé cet été, Canal+ enclenche une nouvelle étape.

Lancé en 2019, le “Mini décodeur” ne répondra plus aux exigences de sécurité à partir du 1er décembre 2025, ce qui entraînera la fin de l’accès au replay et aux services à la demande sur cet appareil, prévient actuellement Canal+. Les abonnés concernés sont invités à procéder à un échange de matériel via l’Espace Client pour conserver une expérience complète, comme le révèle TéléSatellite.

Qui est concerné ?

Le Mini décodeur CANAL+ est le boîtier secondaire utilisé en multiroom (il ne fonctionne pas seul). Il duplique l’expérience TV sur un second téléviseur au sein du foyer. Compatible HD (pas 4K), il s’appaire sans câble au décodeur principal : les chaînes en direct lui sont « relayées » depuis le satellite via la liaison multiroom, sans dépendre du débit Internet domestique. Certaines fonctions restent en revanxhe exclusives au décodeur principal comme CANAL VOD et le Start Over. Si le 1er décembre prochain actera la fin des fonctionnalités à la demande/replay, le direct devrait toujours être accessible mais Canal+ recommande l’échange, et ainsi d’opter pour un décodeur plus récent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox