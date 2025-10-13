Samsung va afficher plus de publicités sur ses TV connectées

Samsung va afficher des publicités pour toutes les marques sur l’écran d’accueil de ses téléviseurs connectés.

Samsung franchit une nouvelle étape dans la monétisation de ses téléviseurs. Après avoir longtemps réservé les encarts publicitaires de son interface aux services de streaming ou aux acteurs du gaming, la marque sud-coréenne annonce que toutes les marques pourront désormais acheter de l’espace sur l’écran d’accueil de ses Smart TV. Dans un communiqué, Samsung Ads justifie ce choix en expliquant que « l’écran d’accueil s’impose comme le point de départ de l’expérience TV connectée et un support stratégique pour capter l’attention dès l’allumage. »

Concrètement, les utilisateurs pourraient bientôt voir s’afficher des publicités pour des produits très variés ,de la nourriture pour animaux aux marques automobiles, dès qu’ils allument leur téléviseur. Une évolution qui s’inscrit dans une stratégie plus large : Samsung intègre déjà des publicités sur d’autres appareils connectés, comme ses réfrigérateurs, et s’aligne sur la tendance générale du marché, où les modèles économiques basés sur la publicité deviennent de plus en plus courants, y compris dans la vidéo à la demande.

Du côté de Samsung, cette démarche est présentée comme une opportunité pour les annonceurs de « toucher les spectateurs au moment le plus décisif », selon Alex Hole, vice-président de Samsung Ads Europe. Mais pour les utilisateurs, cette multiplication des encarts publicitaires dans des appareils déjà achetés plein tarif risque de relancer le débat sur les limites de la publicité dans les produits connectés grand public.

