Free Mobile : un nouveau smartphone intéressant à moins de 100€ débarque dans les boutiques Free et en ligne

Un solide représentant de l’entrée de gamme vient d’arriver chez Free Mobile, avec le Honor X5c.

Free Mobile enrichit son catalogue avec le Honor X5c Plus, un smartphone d’entrée de gamme au design soigné et aux performances équilibrées. Proposé à 99 € au comptant, il est également disponible via l’offre Free Flex, avec un premier versement de 19 €, puis 2,99 € par mois pendant 24 mois, assorti d’une option d’achat de 8€ en fin de location. Pour ceux étant déjà abonné Free Mobile, comptez 1€ à la commande, puis 3.99€/mois de loyer pendant 24 mois.

Le Honor X5c Plus se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme complet, offrant des performances équilibrées pour son tarif. Il dispose d’un écran de 6,74 pouces à 90 Hz, d’un processeur MediaTek Helio G81 octa-cœur, de 8 Go de RAM (4 Go physiques + 4 Go via RAM Turbo) et de 64 Go de stockage, extensibles jusqu’à 1 To par carte microSD. Côté photo, il embarque un capteur principal de 50 Mpx avec mode haute résolution. Sa batterie de 5 260 mAh promet une autonomie confortable, complétée par un mode Super Économie d’Énergie. Le smartphone se déverrouille via un capteur d’empreinte latéral et arbore un design sobre aux bords arrondis, décliné en deux coloris : Ocean Cyan et Midnight Black. Honor met également en avant la durabilité des performances sur quatre ans, un atout rare dans cette gamme de prix.

Il est compatible VoLTE et VoWiFi chez Free Mobile et l’opérateur annonce que des tests réalisés dans des conditions “idéales” permettent d’afficher les débits 4G suivants : jusqu’à 142 Mb/s en téléchargement et 73 Mb/s en upload.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox