Orange et Sosh : deux poids deux mesures, d’un nouveau forfait 500 Go à 85€, à 200 Go à 16€/mois

C’est le grand écart entre Orange et Sosh, quand l’opérateur historique lance une offre ultra chère, Sosh quant à lui dévoile un forfait beaucoup plus compétitif.

Orange et sa filiale low-cost Sosh ont dévoilé deux nouveaux forfaits mobiles aux philosophies diamétralement opposées. D’un côté, le très haut de gamme 5G+ d’Orange, avec 500 Go de data pour 84,99 € par mois (ou 69,99 € avec une offre Open), et un engagement de 24 mois avec notamment la possibilité d’acheter un smartphone avec un prix réduit, un smartphone de prêt haut de gamme en cas de panne, perte ou vol, les appels, SMS,MMS illimités et + de 200 Go dans les Zones Europe, DOM, Suisse et Andorre, ainsi que 40 Go dans 75 destinations à l’international hors Europe, l’opérateur permet également de bénéficier de 2 autres carte SIM offerte sur demande pour une tablette ou une Airbox sans frais. et de trois mois offerts sur l’option eSIM pour montre connectée.

Si l’offre est ultra complète, le prix est tout de même extrêmement élevé, puisqu’il se retrouve même plus haut que des offres quadruple-play proposant plus de data comme le forfait Free Mobile avec Freebox, qui peut revenir à un prix final allant de 39.98€ avec une Freebox Pop S à 75.98€/mois avec une Freebox Ultra, pour de l’internet illimité. Et de l’autre côté, le nouveau forfait “voyage” de Sosh, mise pour sa part sur la simplicité et l’accessibilité : 200 Go de 5G en France et 40 Go utilisables depuis 130 destinations, le tout sans engagement, pour seulement 15,99 € par mois. Sur ce dernier point, il se retrouve ainsi en concurrence directe avec le forfait à 19.99€/mois de Free Mobile avec plus de data et plus de destinations annoncées par exemple.

Un grand écart très notable pour le lancement de ces deux offres très récentes donc. Cette différence de positionnement illustre à quel point le groupe Orange segmente désormais son offre mobile entre premium et grand public. Le forfait 5G+ d’Orange s’adresse plutôt aux professionnels recherchant le confort du réseau le plus performant de France ainsi que de nombreux services complémentaires, plutôt qu’à de simples gros consommateurs de donnée. À l’inverse, Sosh vise les abonnés mobiles et internationaux, ceux qui veulent rester connectés partout dans le monde sans exploser leur budget. L’offre Sosh, avec sa couverture mondiale inédite et son tarif attractif, a de quoi séduire les voyageurs réguliers, à condition de surveiller leur consommation à l’étranger, les dépassements étant facturés au prix fort.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox