Clap de fin pour un décodeur Canal+, êtes-vous concernés, ce qu’il faut faire… on vous dit tout

Canal+ remplace progressivement ses anciens décodeurs satellites Samsung : ce qu’il faut savoir.

Canal+ annonce la fin de support de ses décodeurs +Le Cube Satellite de marque Samsung, devenus obsolètes face aux nouvelles évolutions technologiques. L’opération vise à garantir une meilleure expérience utilisateur et un accès complet aux services inclus dans l’abonnement. Les décodeurs concernés ne seront bientôt plus compatibles avec les futures mises à jour techniques de la plateforme. Canal+ explique que ces appareils « ne pourront en effet plus supporter les évolutions technologiques à venir », rendant leur remplacement inévitable.

Un remplacement automatique, sans frais

Les abonnés concernés — uniquement ceux possédant un modèle Samsung — recevront un nouveau décodeur gratuitement, sans réengagement. Le Décodeur CANAL+ sera expédié sous 2 à 4 semaines après réception d’un email de notification. Ce modèle de dernière génération, hybride satellite et internet, propose notamment une qualité 4K, une navigation ultra-rapide grâce à ses 8 tuners, et une meilleure fluidité dans l’accès aux contenus.

La livraison du nouveau décodeur se fait en Point Relais, avec un SMS ou un email de Chronopost dès sa mise à disposition. L’adresse de retrait y sera précisée. Le dépôt de garantie de l’ancien matériel sera automatiquement transféré au nouveau.

Ce remplacement entraînera la perte de tous les enregistrements stockés sur l’ancien décodeur. Canal+ recommande donc aux abonnés de visionner leurs contenus avant le changement. En outre, le nouveau décodeur nécessite une prise HDMI. En cas de téléviseur plus ancien (Péritel uniquement), les abonnés peuvent contacter un conseiller pour obtenir une version adaptée, le Le Cube Sattelite équipé de la Nouvelle Expérience.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox