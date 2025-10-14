C’est officiel, la 5G+ est prévue chez Free Pro, l’eSIM aussi

Free Pro prépare l’arrivée de la 5G+ (5G SA) pour ses clients entreprises, ainsi que l’eSIM.

Des évolutions à venir, sans date de lancement. Si Free a inauguré la 5G+ côté grand public en septembre 2024, puis l’a activée par défaut fin août 2025 pour les abonnés 5G, avec environ 150 modèles compatibles, cette maturité technique ouvre la voie au basculement B2B (latence réduite, fiabilité accrue, VoNR, futures options de priorisation/slicing).

Lors de la Journée des communautés, le 3 octobre, l’opérateur nous a indiqué : « la 5G+ chez Free Pro : c’est à l’étude ». De quoi confirmer un lancement prévu à l’avenir pour la 5G+ chez Free Pro, même si le calendrier précis et les modalités restent à détailler.

Idem pour l’eSIM, ” à l’étude” également ce qui pourrait aller à l’encontre de certaines informations récentes de son service client annonçant une disponibilité d’ici la fin de l’année, il faudra probablement attendre plus longtemps, la carte SIM virtuelle était pourtant déjà prévue “bientôt en 2021 par l’opérateur. L’eSIM facilitera le déploiement de flottes (activation à distance, multi-profils, objets connectés) et complétera logiquement la 5G+ pour les usages métiers.

Free Pro revendique désormais plus de 100 000 entreprises clientes. L’arrivée conjointe de la 5G+ et de l’eSIM devrait renforcer l’attractivité de l’offre auprès des TPE-PME comme des grands comptes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox