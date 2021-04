L’eSIM bientôt disponible chez Free Pro

Free Pro multiplie les annonces sur le mobile, après la VoLTE et la VoWIFI, l’opérateur promet également l’eSIM prochainement dans son forfait mobile.

Une nouvelle fonctionnalité chez Free Pro. L’opérateur fraîchement lancé sur le marché B2B, l’affirme sur son compte Twitter : l’eSIM, c’est prévu aussi.

Bonjour, nous proposerons prochainement la esim 💪 Pour souscrire au forfait mobile Free Pro, il faut être un professionnel et donc avoir un SIRET 😉 Free Pro (@FreePro) April 6, 2021

Sur le marché grand public, Free a déjà lancé la carte SIM virtuelle en décembre dernier, mais seulement à destination des nouveaux abonnés pour le moment.

Reste à savoir si Free Pro visera dans un premier temps son parc d’abonnés ou fera le choix de proposer cette technologie également aux nouveaux souscripteurs. Dans ce cas, les abonnés Free Mobile B2C pourraient jaser.

Pour rappel, le forfait Free Pro 5G est proposé à 19.99€/mois, ou 9.99€/mois HT pour les clients Freebox Pro. Il comprend 150 Go de data en 5G/4G+ et 25 Go à l’étranger depuis plus de 70 destinations. En plus des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM, cette offre comprend également un support dédié aux pros, avec un engagement de réponse en moins de 8h.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.