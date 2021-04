Vidéos problématiques : YouTube assure faire le ménage et donne des chiffres

YouTube se veut rassurant concernant les contenus présents sur sa plate-forme. Ses algorithmes et ses équipes travaillent d’arrache-pied pour écarter rapidement les vidéos problématiques et en limiter la portée.

Les géants du Net sont régulièrement invités à assainir leurs plates-formes, notamment pour éviter les propos haineux ou les fausses informations. YouTube compte d’ailleurs prouver qu’il fait le maximum en ce sens. Des chiffres ont été donnés ce mardi dans le cadre du rapport trimestriel sur la modération des contenus.

Grâce au système de modération automatique, 94 % des contenus posant problème seraient ainsi repérés. 75 % d’entre eux seraient même évincés avant même d’atteindre les 10 vues. Au final, les vidéos ne respectant pas les règles représenteraient ainsi moins de 0,2 % des visionnages. Dans le détail, les contenus en infraction représentent entre 16 et 18 visionnages sur 10 000, de 0,16 à 0,18 %.

“C’est un chiffre très bas”, aux yeux de Jennifer O’Connor, responsable chez YouTube, qui s’est exprimée lors d’une conférence de presse. “Évidemment, nous voulons qu’il soit encore moins élevé, et c’est en ce sens que mon équipe travaille jour et nuit”, a-t-elle indiqué. À cela s’ajoute en effet l’humain. Ils sont 20 000 collaborateurs à faire le nécessaire pour assainir la plate-forme vidéo. YouTube a ainsi pu supprimer plus de 83 millions de vidéos et 7 milliards de commentaires depuis 2018.

Source : BFM Business