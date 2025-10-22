Free passe un cap avec plus de 300 chaînes incluses dans les Freebox, et écrase Orange, SFR et Bouygues

Free fait sensiblement grossir le “bouquet basique” de Freebox TV. Les offres d’entrée de gamme passent la barre des 300 chaînes incluses, tandis que l’Ultra revendique désormais plus de 340 chaînes. Une accélération alimentée par de nombreuses arrivées ces derniers mois. La concurrence est très loin derrière sur ce point.

En un an, Free a significativement augmenté le volume de son offre TV de base : de 240 chaînes en janvier 2025 à plus de 300 aujourd’hui sur Pop et Révolution Light, et plus de 340 sur l’Ultra contre 280 précédemment. L’opérateur capitalise sur une stratégie d’élargissement continu, portée par l’arrivée groupée de chaînes thématiques, pour renforcer la valeur de ses abonnements sans changer la philosophie des offres.

Sur sa page d’abonnement, Free affiche désormais en effet “+300 chaînes TV incluses” pour la Freebox Pop. Cette évolution vaut aussi pour la Révolution Light, qui s’aligne sur le nouveau socle commun de Freebox TV.

Une montée en puissance régulière du bouquet basique

Cette progression n’arrive pas par hasard. Depuis plusieurs mois, Free a ajouté un volume notable de chaînes à son bouquet de base. Parmi les apports marquants, sept thématiques issues de l’univers RMC ont intégré Freebox TV. Et la dynamique se poursuit : vingt-sept nouvelles chaînes thématiques ont été annoncées cette semaine, contribuant directement au passage au-delà des 300 chaînes. Sans oublier des ajouts réguliers de chaînes régionales, étrangères et même de niche comme par exemple Dog and Cat TV et Fight Nation récemment.

L’Ultra passe au-delà de 340 chaînes incluses

Positionnée comme l’offre la plus complète, la Freebox Ultra affiche d”sormais “+340 chaînes TV incluses”. En plus du volume, l’Ultra conserve ses atouts de divertissement avec les services premium intégrés consolidant l’écart avec les autres formules grâce à TV by Canal et les chaînes Universal+ incluses.Pour les abonnés Freebox Pop et Révolution bénéficiant justement de TV by Canal et d’Universal+ dans leur offre, le nombre de chaînes incluses est équivalent à l’Ultra.

Une concurrence distancée sur le terrain des chaînes incluses

Avec ce nouveau palier, Free prend une nette avance sur ses rivaux. Dans sa communication actuelle, Orange met en avant environ 200 chaînes incluses sur ses Livebox. Du côté de SFR, le nombre varie de 160 à 200 chaînes selon les formules, tandis que Bouygues Telecom plafonne autour de 180 chaînes sur ses offres Bbox. Free domine ainsi très largement le marché grand public en matière de richesse du bouquet TV inclus, un atout de poids alors que la télévision linéaire reste pour certains un critère fort de choix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox