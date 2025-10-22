Découvrez la liste complète des chaînes incluses dans Free TV+, l’offre TV payante de Free accessible à tous

Quelles chaînes sont proposées aux abonnés de Free TV+, la nouvelle offre payante de Free à 0,99 €/mois pendant un an puis 5,99 €/mois ? On a fait le compte pour vous.

En plus du lancement de sa version gratuite, Free propose également depuis hier Free TV+, une formule enrichie donnant accès à un catalogue bien plus vaste de chaînes nationales, régionales, thématiques et internationales, directement depuis l’application Free TV, sans avoir besoin d’une Freebox ou d’un abonnement Free Mobile. Pour vous aider à y voir plus clair, Univers Freebox a recensé l’intégralité des chaînes incluses dans Free TV+, en se basant sur les chaînes proposées directement sur l’interface.Cette liste a été établie le 22 octobre 2025. Les chaînes disponibles peuvent évoluer avec le temps, mais voici la liste complète et mise à jour des chaînes actuellement incluses dans Free TV+.

Free TV+ : la liste complète des chaînes disponibles

Free TV+ est l’offre payante de télévision de Free, accessible à tous les abonnés, même sans Freebox, pour seulement 0,99 € par mois pendant un an (puis 5,99 €/mois), sans engagement.
Découvrez ci-dessous la liste complète des chaînes disponibles sur Free TV+ :

  • 1 : TF1
  • 2 : France 2
  • 3 : France 3
  • 4 : France 4
  • 5 : France 5
  • 6 : M6
  • 7 : Arte
  • 8 : LCP La chaîne parlementaire
  • 9 : W9
  • 10 : TMC
  • 11 : TFX
  • 12 : Gulli
  • 13 : BFM TV
  • 14 : Cnews
  • 15 : LCI
  • 16 : France Info
  • 17 : Cstar
  • 18 : T8
  • 19 : Novo19
  • 20 : TF1 Séries Films
  • 21 : L’Equipe
  • 22 : 6 Ter
  • 23 : RMC Story
  • 24 : RMC Découverte
  • 25 : RMC Life
  • 29 : RTL9
  • 38 : Free TV, La Chaîne
  • 50 : Disney Channel
  • 51 : AB1
  • 52 : Paramount Network
  • 60 : National Geographic
  • 61 : Game One
  • 63 : Le meilleur d’Arthur
  • 64 : TLC
  • 67 : Boomerang
  • 68 : L’Aktu Free
  • 69 : Enquêtes de choc
  • 70 : TV5 Monde
  • 74 : Love Crime & History
  • 75 : Homicide
  • 76 : Le Meilleur des Jeux TV
  • 77 : Le Meilleur de la TV Réalité
  • 78 : Les Anges (de la téléréalité)
  • 84 : MTV
  • 85 : NRJ Hits
  • 86 : MTV Hits
  • 88 : J-One
  • 89 : Game One+1
  • 90 : Mangas
  • 91 : MGG TV
  • 92 : Y’a que la vérité qui compte
  • 93 : Familles en scène
  • 94 : GONG
  • 96 : Les Z’amours
  • 97 : Comedy Central
  • 98 : Qui veut gagner des millions
  • 99 : BET
  • 101 : TF1 4K
  • 102 : France 2 UHD
  • 106 : M6 4K
  • 107 : Shadowz TV
  • 108 : Society+ la chaîne
  • 115 : Allociné
  • 116 : Top Sci-Fi
  • 117 : Box Office Action
  • 122 : Paramount Network Décalé
  • 139 : Box Office Drama
  • 140 : Box Office Teens
  • 141 : Nickelodeon Junior
  • 146 : Boomerang +1
  • 147 : Nickelodeon
  • 152 : Nicktoons
  • 156 : Nickelodeon +1
  • 160 : BFM2
  • 161 : BFM Business
  • 162 : BFM TV Grands Reportages
  • 163 : B Smart
  • 164 : Euronews
  • 165 : Le Média TV
  • 166 : France 24
  • 167 : LCP Assemblée Nationale 24h/24
  • 168 : Public Sénat
  • 169 : RMC Talk Info
  • 170 : W-Sport
  • 176 : Equidia
  • 179 : After Foot TV
  • 180 : Automoto
  • 181 : Zack Nani Foot
  • 187 : Journal du Golf
  • 190 : Sport En France
  • 199 : Cap Terre
  • 203 : Le Figaro TV
  • 209 : Trek
  • 210 : Imearth
  • 211 : Souvenirs From Earth
  • 212 : Trotters TV
  • 213 : Museum TV
  • 214 : MyZen Nature
  • 217 : Les Secrets de nos Régions
  • 218 : Telesud
  • 219 : Tahiti Nui
  • 220 : L’Esprit Sorcier TV
  • 222 : RMC Wow
  • 223 : RMC Mystère
  • 224 : RMC Alerte Secours
  • 225 : Immersion
  • 226 : Real Life
  • 227 : Ailleurs
  • 228 : Épicurieux
  • 229 : Voyages & Saveurs
  • 231 : Tech & Co
  • 232 : Auto Plus TV
  • 233 : RMC Mecanic
  • 234 : Marmiton TV
  • 235 : Astro Center
  • 236 : Demain TV
  • 237 : Luxe.TV
  • 238 : Men’s Up TV
  • 239 : Top Santé TV
  • 240 : Maisons & Travaux TV
  • 241 : Fashion TV
  • 242 : Fashion TV Secrets
  • 243 : MyZen TV
  • 244 : Lucky Jack
  • 245 : KTO
  • 247 : Sqool TV
  • 248 : EVTV
  • 249 : EMCI TV
  • 250 : Dog & Cat TV
  • 251 : RMC J’irais dormir chez vous
  • 252 : Sophia TV
  • 253 : Mieux TV
  • 254 : Ça chauffe en cuisine
  • 269 : Opsis TV
  • 270 : The Pit
  • 274 : Clubbing TV
  • 281 : MTV 90s
  • 282 : Club MTV
  • 297 : Madras FM TV
  • 298 : Vibes TV
  • 301 : France 3
  • 302 : France 3 Alpes
  • 303 : France 3 Alsace
  • 304 : France 3 Aquitaine
  • 305 : France 3 Auvergne
  • 306 : France 3 Basse Normandie
  • 307 : France 3 Bourgogne
  • 308 : France 3 Bretagne
  • 309 : France 3 Centre
  • 310 : France 3 Champagne-Ardennes
  • 311 : France 3 Corse Via Stella
  • 312 : France 3 Côte-d’Azur
  • 313 : France 3 Franche-Comté
  • 314 : France 3 Haute-Normandie
  • 315 : France 3 Languedoc-Roussillon
  • 316 : France 3 Limousin
  • 317 : France 3 Lorraine
  • 318 : France 3 Midi Pyrénées
  • 319 : France 3 Nord Pas-de-Calais
  • 320 : France 3 Paris Île-de-France
  • 321 : France 3 Pays de Loire
  • 322 : France 3 Picardie
  • 323 : France 3 Poitou-Charentes
  • 324 : France 3 Provence-Alpes
  • 325 : France 3 Rhônes Alpes
  • 326 : France 3 NoA
  • 328 : BFM Lyon
  • 329 : BFM Grand Lille
  • 330 : BFM Grand Littoral
  • 331 : BFM Marseille Provence-Alpes
  • 332 : BFM Nice Côte d’Azur
  • 333 : BFM Toulon Var
  • 334 : BFM DICI Alpes du Sud
  • 335 : BFM DICI Haute Provence-Alpes
  • 336 : BFM Alsace
  • 337 : BFM Normandie
  • 341 : France 24 English
  • 342 : France 24 Arab
  • 343 : France 24 Español
  • 346 : Euronews International
  • 352 : BBC News
  • 353 : Sky News International
  • 354 : CNN International
  • 355 : Fox News
  • 356 : Bloomberg TV
  • 357 : CNBC
  • 358 : Al Jazeera International
  • 359 : Africa 24
  • 360 : i24 News
  • 361 : NHK World-Japan
  • 426 : NCA TV
  • 427 : BIM TV
  • 428 : Noursat
  • 429 : Daystar
  • 432 : Arryadia
  • 433 : Assadissa
  • 434 : Athaqafia
  • 435 : Laâyoune TV
  • 436 : HLive
  • 437 : Reflet TV
  • 438 : DRTV
  • 470 : SUD1ère
  • 474 : Télé Kréol
  • 475 : Vox Africa
  • 478 : One TV
  • 479 : Sharjah TV
  • 480 : MEDI1TV
  • 481 : TV2 Algérie
  • 482 : TV3 Algérie
  • 483 : TV4 Algérie
  • 484 : TV5 Algérie
  • 485 : AL 24 News
  • 486 : Beur TV
  • 499 : Saudi TV
  • 500 : Al Ekhbariya TV
  • 501 : Sunnah TV
  • 508 : TM1TV
  • 514 : Arirang
  • 515 : TVRI
  • 531 : Telesur
  • 539 : Daystar Espanol
  • 543 : Rai Uno
  • 544 : Rai Due
  • 545 : Rai Tre
  • 547 : Kuwait TV
  • 549 : Al Arabiya News Channel
  • 551 : Asharq News
  • 552 : Tamazight TV
  • 553 : Al Magharibia
  • 554 : Euromed TV
  • 555 : Dubai TV
  • 556 : Abu Dhabi TV
  • 557 : Ulusal Kanal
  • 559 : Canal Atlas
  • 560 : Alaraby
  • 561 : Jordan Satellite Channel
  • 565 : Al Aoula Internationa
  • 567 : Watania 1
  • 569 : Al Jazeera
  • 583 : PSTV HD
  • 586 : TV5 Turkey
  • 587 : PowerTürk TV
  • 588 : Tele 1
  • 589 : TRT World
  • 590 : Bloomberg HT
  • 591 : A Haber
  • 592 : Haber Turk
  • 593 : TRT 1
  • 603 : Kanal 24
  • 612 : 360
  • 616 : Arte Allemand
  • 617 : DW-TV
  • 637 : RTPi
  • 652 : Oman TV
  • 653 : Al Watania TV
  • 667 : Sudan TV
  • 698 : DIM
  • 699 : RTVI
  • 700 : Freedom
  • 701 : OST/West 24
  • 719 : Madarin TV
  • 720 : CGTN Documentaire
  • 722 : CGTN
  • 723 : CGTN Français
  • 750 : Kentron V
  • 751 : 1TV Armenia
  • 799 : NTD Television
  • 900 : TVMonaco
  • 901 : TV7
  • 902 : 8 Mont Blanc
  • 903 : TéléGrenoble
  • 904 : Le Figaro TV Île-de-France
  • 905 : Brionnais TV
  • 906 : TV8 Moselle-Est
  • 907 : Télénantes
  • 908 : Val de Loire TV
  • 909 : MyTV Caraïbes
  • 910 : 20 minutes TV
  • 911 : Canal 31
  • 912 : Lyon Capitale TV
  • 913 : TV78
  • 914 : Wéo
  • 915 : ILTV
  • 916 : ETV Guadeloupe
  • 917 : Canal 10 Guadeloupe
  • 918 : TLC
  • 920 : Moselle TV
  • 921 : Vosges TV
  • 923 : Maritima TV
  • 924 : TV Vendée
  • 925 : Canal 32
  • 926 : KTV Guyane
  • 927 : TVR
  • 928 : Tébésud
  • 929 : Tébéo
  • 930 : Zitata
  • 931 : Fusion TV
  • 932 : Télé Antilles
  • 933 : TL7
  • 934 : TVPI
  • 935 : Aple d’Huez TV
  • 937 : MATELE
  • 938 : Angers TV
  • 939 : Télé Bocal
  • 940 : Cannes Lérins TV
  • 941 : Wéo Picardie
  • 943 : Mosaik Cristal
  • 944 : ASTV
  • 945 : Bip TV
  • 946 : TéléPaese
  • 947 : LMTv Sarthe
  • 948 : Kanaldude
  • 949 : Maurienne TV
  • 950 : La Chaîne 32
  • 951 : 7ALimoges
  • 952 : NA TV
  • 953 : Puissance Télévision

Quelques petits éclaircissements nécessaires

A noter que selon nos constatations, toutes les chaînes ne sont pas forcément disponibles selon l’appareil proposé : RTL9 par exemple n’apparaît pas, à l’heure où nous réalisons cette liste, sur la liste mobile, mais est bien accessible depuis la version navigateur, et pour les chaînes J-One et Mangas, c’est l’inverse. De plus, certaines chaînes n’apparaissent pas lorsque l’on regarde la liste des chaînes potentiellement accessibles depuis un compte Free TV gratuit. C’est par exemple le cas de la chaîne Zack Nani foot, lancée très récemment par l’opérateur.

Le service est encore très jeune, et cela peut relever d’un bug technique mais une clarification et une publication de la liste officielle des chaînes incluses pour Free TV gratuit aiderait grandement à savoir les apports de la version Free TV+ par rapport au service gratuit. Pour l’heure, vous pouvez également voir la liste des chaînes Free TV (gratuites) en suivant ce lien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Lucas Musset