Découvrez la liste complète des chaînes incluses dans Free TV+, l’offre TV payante de Free accessible à tous
Quelles chaînes sont proposées aux abonnés de Free TV+, la nouvelle offre payante de Free à 0,99 €/mois pendant un an puis 5,99 €/mois ? On a fait le compte pour vous.
En plus du lancement de sa version gratuite, Free propose également depuis hier Free TV+, une formule enrichie donnant accès à un catalogue bien plus vaste de chaînes nationales, régionales, thématiques et internationales, directement depuis l’application Free TV, sans avoir besoin d’une Freebox ou d’un abonnement Free Mobile. Pour vous aider à y voir plus clair, Univers Freebox a recensé l’intégralité des chaînes incluses dans Free TV+, en se basant sur les chaînes proposées directement sur l’interface.Cette liste a été établie le 22 octobre 2025. Les chaînes disponibles peuvent évoluer avec le temps, mais voici la liste complète et mise à jour des chaînes actuellement incluses dans Free TV+.
Free TV+ : la liste complète des chaînes disponibles
Free TV+ est l’offre payante de télévision de Free, accessible à tous les abonnés, même sans Freebox, pour seulement 0,99 € par mois pendant un an (puis 5,99 €/mois), sans engagement.
Découvrez ci-dessous la liste complète des chaînes disponibles sur Free TV+ :
Quelques petits éclaircissements nécessaires
A noter que selon nos constatations, toutes les chaînes ne sont pas forcément disponibles selon l’appareil proposé : RTL9 par exemple n’apparaît pas, à l’heure où nous réalisons cette liste, sur la liste mobile, mais est bien accessible depuis la version navigateur, et pour les chaînes J-One et Mangas, c’est l’inverse. De plus, certaines chaînes n’apparaissent pas lorsque l’on regarde la liste des chaînes potentiellement accessibles depuis un compte Free TV gratuit. C’est par exemple le cas de la chaîne Zack Nani foot, lancée très récemment par l’opérateur.
Le service est encore très jeune, et cela peut relever d’un bug technique mais une clarification et une publication de la liste officielle des chaînes incluses pour Free TV gratuit aiderait grandement à savoir les apports de la version Free TV+ par rapport au service gratuit. Pour l’heure, vous pouvez également voir la liste des chaînes Free TV (gratuites) en suivant ce lien.