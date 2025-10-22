La chaîne cinéma de Free change de nom, la programmation est enrichie

Free unifie son univers TV : Oqee Ciné La Chaîne devient Free Ciné La Chaîne, accessible sur le canal 38 des Freebox et dans Free TV+. Le service AVOD Free Ciné s’étoffe au passage.

L’opérateur poursuit le rebranding entamé avec la transformation d’Oqee en Free TV. En parallèle du service AVOD Oqee Ciné rebaptisé Free Ciné, la chaîne linéaire adopte elle aussi la nouvelle identité et devient Free Ciné La Chaîne.

Lancée en février 2025, cette chaîne s’appuie sur le catalogue de Free Ciné, qui gagne 250 nouveaux films. Le service propose désormais plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries. Free Ciné La Chaîne est disponible sans surcoût quant à elle sur le canal 38 des player TV Free 4K de la Freebox et Ultra, Devialet de la Freebox Delta, Freebox Révolution, Box 5G et au sein de Free TV+ et des supports compatibles. Au programme, des blockbusters récents, de l’animation, du cinéma familial et des classiques, sans oublier les stars du cinéma français, des films primés et des incontournables du cinéma tous genres confondus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox