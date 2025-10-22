L’Équipe lance une nouvelle offre avec Eurosport pour 10,99€/mois

Le quotidien sportif annonce le lancement de L’Équipe + Eurosport, un abonnement à 10,99 € par mois qui permet désormais de regarder les chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport 360 directement sur le site et l’application L’Équipe, en plus de tous ses contenus premium.

L’Équipe renforce encore son offre numérique. Après le lancement de Ligue 1+ en septembre, le média sportif français dévoile ce mercredi 22 octobre une nouvelle formule baptisée L’Équipe + Eurosport, intégrant directement les chaînes Eurosport au sein de sa plateforme. Les abonnés peuvent ainsi regarder Eurosport 1, Eurosport 2 et les flux additionnels Eurosport 360 depuis le site ou l’application L’Équipe, sur smartphone, tablette ou télé connectée.

Proposée à 10,99 € par mois avec engagement (ou 14,99 € sans engagement), cette formule combine l’accès illimité à tous les contenus de L’Équipe, articles, vidéos, documentaires, podcasts, newsletters exclusives, la chaîne L’Équipe Live Foot, le journal et les magazines numériques — avec la diffusion en direct des grands événements sportifs internationaux d’Eurosport.

L’expérience est également disponible sur grand écran, via Chromecast ou l’application TV L’Équipe sur Android TV et Google TV. Les abonnés pourront suivre l’intégralité des grands rendez-vous d’Eurosport directement depuis la plateforme L’Équipe :

Tennis : tous les Masters 1000, l’Open d’Australie, l’US Open, ainsi que les tournois ATP 500 et 250 ;

Sports d’hiver : l’ensemble de la saison de ski, biathlon et patinage artistique jusqu’en mars ;

Cyclisme : les plus grandes courses dont le Giro, le Tour de France (Hommes et Femmes) et la Vuelta ;

Grands événements : le Rolex Paris Masters, le Nitto ATP Finals, et les JO d’hiver de Milan-Cortina 2026.

Avec cette offre, L’Équipe ambitionne de devenir une plateforme centrale du sport en France, combinant information, analyse et diffusion d’événements en direct. Les abonnés actuels peuvent facilement migrer vers cette formule enrichie, qui vise à offrir une expérience tout-en-un, sans passer d’une application à une autre.

En résumé : pour deux euros de plus que l’abonnement classique, L’Équipe + Eurosport propose l’un des catalogues sportifs les plus complets du marché, dans une interface déjà familière aux lecteurs et spectateurs du groupe.

