Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un énorme échec français, Iliad fait un gros rachat, la Freebox ajoute une nouvelle technologie…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

20 octobre 2004 : la Freebox passe à l’ADSL2+ gratuitement

Une première en Europe ; Free mettait à disposition l’ADSL 2+ pour ses abonnés Freebox éligibles. Cette nouvelle norme permettait l’accès à Internet très haut débit (à l’époque), avec 15 Mbit/s en download et 1 Mbit/s en upload, sans changement de prix.

Au commencement, seules quelques zones étaient concernées du fait de la nécessité d’équiper les NRA en conséquence, avec parmi elles évidemment Paris et l’Île de France, Strasbourg, Lyon et ses environs…

20 octobre 2008 : la Bbox vient empiéter sur les plates-bandes de Free

Tada qui voilà ? C’est Bouygues Telecom ! ♫ L’opérateur a lancé il y a maintenant 17 ans sa première offre triple-play, avec un nom qui sonne bien : la Bbox. Trois offres étaient proposées à l’époque, dont l’une au même prix de la Freebox (29.90€/mois). Autre nouveauté que Bouygues Telecom mettait en avant : il était le premier opérateur à intégrer des heures de communications vers les mobiles, tous opérateurs 24H/24 et 7j/7. Pour en bénéficier, il fallait opter pour l’offre à 39.90€ par mois.

20 octobre 2006 : Iliad/Free rachète le premier opérateur de fibre

Une grosse acquisition à l’époque, la maison-mère de Free annonçait un accord signé pour racheter Citéfibre. En 2006, il s’agissait du premier opérateur FTTH, avec 3000 kilomètres de fibre, 1400 foyers raccordables à Paris et 500 clients. Pour reposer le contexte : il y a 17 ans, la fibre était bien moins démocratisée qu’aujourd’hui.

20 octobre 2020 : Salto est né !

Le 20 octobre 2020 était lancé le “Netflix français”, un projet de longue date et assez ambitieux qui avait donc écopé de ce surnom assez difficile à porter. Le service de SVOD de TF1, M6 et France Télévisions se lance dans le grand bain et espérait trouver sa place en se démarquant de Netflix et consorts avec 10 000 heures de programmes disponibles lors du lancement, mais aussi via l’accès à une vingtaine de chaînes TV en live. Le service a cependant disparu depuis, faute de succès.

25 octobre 1985 : La France passe à la numérotation téléphonique à 8 chiffres

Certains se rappelleront peut-être du passage du numéro de téléphone de 6 à 8 chiffres en 1985. Sachant que désormais, nous sommes sur un plan de numérotation à 10 chiffres, et ce, depuis 1996, verra-t-on un jour un plan à 11 ou 12 chiffres, faute de place pour les nouveaux abonnés ?

25 octobre 2004 : Canal+ et CanalSat débarquent sur la Freebox

Mais l’histoire d’amour entre la filiale de Vivendi et Free remonte à bien plus longtemps. Il y a 19 ans, Free annonçait l’arrivée de la version numérique de la chaîne cryptée sur la box de l’opérateur, accompagnée du bouquet CanalSat. Pour rappel, il s’agit de l’ancien nom des offres Canal, abandonné depuis 2015 lors de la fusion du bouquet avec les chaînes du groupe. À l’époque, l’offre se nommait même “CanalsatADSL”, un poil longuet.

25 octobre 2009 : Premier concert diffusé mondialement en direct sur YouTube… et c’était U2 Si dorénavant, il est possible de regarder en live des émissions se passant à des milliers de kilomètres sur Twitch, rappelez-vous de l’état des plateformes vidéos à l’époque. C’était une énorme première : pouvoir assister en live à un concert aussi important sur son ordinateur ! Peut-être y en-a-t-il parmi vous qui y avez assisté d’ailleurs, si c’est le cas, bravo aux lève-tôt puisque le concert qui se déroulait aux États Unis passait pour nous à 5h30, le matin et un lundi en plus. L’événement avait été largement relayé par les médias à l’époque et posait les prémices des plateformes de direct, notamment sur Youtube qui a depuis intégré cette fonctionnalité sur sa plate-forme. Pour les nostalgiques ou ceux qui n’avaient pas pu y assister, voilà un lien vers une petite partie du concert, attention l’image pique un peu. Voir Bono pixelisé en direct sur Youtube gratuitement, c’était aussi ça le progrès

25 octobre 2022 : le back-up Free est teasé…

Un outil bien pratique qui sera bientôt généralisé à tous les abonnés Freebox était déjà teasé dans une mise à jour de Freebox en 2022. En effet, c’est à l’occasion d’une nouvelle version logicielle des Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop numérotée 4.7.0, que les développeurs annonçaient une seule nouveauté : le support d’un certain “Backup internet”. Une surprise puisque Free n’avait aucunement annoncé travailler sur un appareil du genre. Il sera lancé plus tard, d’abord uniquement en dépannage puis en location pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox