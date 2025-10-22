Free ajoute encore 3 nouvelles chaînes gratuites à son offre TV

Free continue d’enrichir l’offre TV de ses Freebox et de son offre Free TV, avec l’intégration de 3 nouvelles chaînes. Et elles sont toutes incluses !

Après avoir intégré 27 nouvelles chaînes fast hier, l’opérateur vient d’intégrer 3 nouvelles chaînes thématiques qui devraient plaire aussi bien aux amateurs de débats d’actualité, qu’aux passionnés de mode ou d’ailleurs : NCA TV, Fashion TV Secrets et Silk Way. Elles sont disponibles aussi bien sur les Freebox que sur l’application Free TV. Voici un tour d’horizon des programmes proposés.

NCA TV – la Nouvelle Chaîne Africaine (canal 426)

NCA TV est un média francophone engagé fondé par le groupe Myri Media SAS en 2025. Cette « Nouvelle Chaîne Africaine » propose des débats et des magazines axés sur l’actualité du continent et de la diaspora. Parmi ses émissions phares, « FRONTAL » est un plateau de débat animé par Richard Togbé qui met face à face des éditorialistes passionnés pour confronter leur analyse de sujets d’actualité et de société. La chaîne propose également le programme « Notre Invité », où des personnalités de la politique, de l’économie ou de la culture répondent aux questions de la rédaction, que ce soit depuis Paris, en Afrique ou en visioconférence. NCA TV revendique une couverture panafricaine, avec des programmes culturels et d’information qui donnent une voix aux acteurs du continent, désormais accessibles sur Freebox au canal 426.

Fashion TV Secrets – coulisses du glamour (canal 242)

Avec Fashion TV Secrets, Free accueille une chaîne entièrement consacrée à la mode et au “secret” des défilés. Cette chaîne dérivée du réseau Fashion TV donne un accès exclusif aux coulisses des défilés de lingerie et de maillots de bain, ainsi qu’aux shootings de calendriers glamour. Elle diffuse notamment des programmes tels que Midnite Secret, Midnite Haute et Lingerie & Swimwear, qui décryptent les tendances sexy et les sessions photos en studio. On y retrouve des retransmissions des Swimwear Weeks de Miami, Ibiza et São Paulo ainsi que du Salon de la Lingerie à Paris. Destinée aux aficionados de mode, la chaîne est disponible sur Freebox au canal 242 et ajoute une touche de glamour au bouquet TV de Free.

Silk Way – la fenêtre du Kazakhstan sur le monde (canal 697 )

Silk Way est l’antenne internationale de la chaîne kazakhe Jibek Joly. Créée en 2002, il s’agit du premier canal satellite national du Kazakhstan. Son contenu est entièrement produit localement et couvre des thèmes variés : culture, traditions, histoire, tourisme et potentiel d’investissement du pays. La chaîne propose également un journal télévisé quotidien centré sur l’actualité du Kazakhstan et de l’Asie centrale. Silk Way diffuse 24 h/24 en plusieurs langues (kazakh, russe, anglais, kirghize, ouzbek et turc) et peut être reçue dans 118 pays. En 2025, la chaîne a lancé une nouvelle saison riche en émissions, dont « Silk Way Star », un concours vocal international réunissant des candidats de douze pays de la route de la soie et diffusé en direct.

Merci à Luc

