Lancement d’une nouvelle mise à jour de l’application officielle “Free” pour les abonnés Freebox et Free Mobile

L’expérience dans l’assistance est améliorée.

Alors que l’application d’espace abonné Freebox et Free Mobile de Free va fusionner d’ici Noël avec Freebox Connect, l’opérateur corrige en attendant les bugs sur iOS et Android. Dans une nouvelle mise à jour déployée le 21 octobre sur les deux OS (version 2.9.2 sur les iPhone), les développeurs annoncent un amélioration de l’affichage et de la saisie des messages de l’assistance. L’expérience de messagerie avec l’assistance a par ailleurs été optimisée pour plus de clarté et de fluidité. Un bug d’affichage des horaires d’ouverture des boutiques Free a également été résolu.

Pour rappel, l’application Free permet de gérer l’ensemble de ses services : suivre sa consommation mobile, gérer ses lignes ou en souscrire de nouvelles, modifier son forfait, commander et activer une SIM ou eSIM, ou encore accéder à ses informations Freebox, mettre à jour ses coordonnées bancaires et gérer le contrôle parental. La rubrique Assistance offre des solutions en ligne et, pour les abonnés éligibles, Free Proxi permet de discuter directement avec un conseiller via la messagerie intégrée.

