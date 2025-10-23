Orange au top de sa forme sur le gain d’abonnés mobile en France, solidité sur le fixe mais un chiffre d’affaires en baisse

L’opérateur historique signe un très bon troisième trimestre 2025 sur le plan commercial en France, avec une nette progression sur le mobile et un cap symbolique franchi sur la fibre, malgré un chiffre d’affaires en léger recul.

Dans un contexte concurrentiel et des marchés matures, Orange poursuit sur sa belle lancée. Après un deuxième trimestre 2025 marqué par un retour à la croissance des ventes nettes, l’opérateur historique confirme sa dynamique sur le marché français. Entre juillet et septembre, il a enregistré +138 000 nouveaux clients mobiles, sa meilleure performance depuis 2022, selon son communiqué financier. Un succès attribué à la fois à une amélioration significative du taux de résiliation, en baisse de plus de deux points sur un an à 11,4 %, et à la solidité de son portefeuille d’offres convergentes.

Une dynamique soutenue sur le fixe, avec un cap historique franchi

Sur le fixe, les bases haut débit et convergentes progressent respectivement de +39 000 et +20 000 abonnés. Orange franchit par ailleurs un seuil symbolique de 10 millions de clients fibre en septembre, un cap attendu depuis plusieurs trimestres. Lors du 3e trimestre, en fouinant dans les indicateurs clés performance du FAI (KPI), nous constatons un gain de 274 000 nouveaux abonnés FTTH, pour un total de 10,117 millions de clients sur le segment.

Cette croissance s’appuie sur une amélioration continue de la satisfaction client, avec un Net Promoter Score dépassant 33, témoignant selon lui d’une fidélisation accrue et d’un réseau désormais quasi intégralement fibré sur les zones denses et moyennement denses.

Baisse du chiffre d’affaires

Côté finances, le chiffre d’affaires de la France atteint 4,341 milliards d’euros au troisième trimestre, en retrait de 3,7 % sur un an (-168 millions d’euros). Si cette baisse s’explique par la fin progressive du réseau cuivre et la chute des services aux opérateurs (-9 %), les revenus des services de détail hors RTC affichent une croissance modérée de +0,2 %, portée par la hausse de l’ARPO convergent (+1,1 %) à 78,6 euros.

Ces bons résultats commerciaux confirment la tendance observée au deuxième trimestre 2025, où Orange avait déjà renversé la vapeur après un début d’année plus timide. L’opérateur avait recruté près de 120 000 clients mobiles et 22 000 sur le fixe, se plaçant comme toujours en tête du marché français sur la fibre.

Tous les voyants sont au vert pour le groupe

D’un point de vue global toutes géographies confondues, au 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires du groupe est en hausse de +0,8% sur un an (+83 millions d’euros) grâce à la croissance des services de détail (+2,6% ou +192 millions d’euros). Commercialement, des v”entes nettes robustes” sont constatées en France, en Europe et en Afrique et Moyen-Orient avec 8,2 millions de nouveaux clients pour un seuil de 300 millions de clients dépassé. La croissance de l’EBITDAaL d’Orange s’élève 3,7%, soit 3,4 milliards d’euros.

