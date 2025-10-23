L’Arcom pourrait être réformée en même temps que l’audiovisuel public, annonce la ministre de la Culture

Rachida Dati a confirmé sa volonté de réformer en profondeur l’Arcom. La ministre de la Culture défend également la création de France Médias et réaffirme son attachement à un audiovisuel public qu’elle souhaite à la fois moderniser et rendre plus accessible.

Invitée de l’émission L’Heure des Pros lundi dernier, la ministre de la Culture Rachida Dati a réaffirmé sa volonté de réformer en profondeur l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique. Face à Pascal Praud, elle a déclaré sans ambiguïté : « L’Arcom a besoin d’être réformée ». Depuis son arrivée rue de Valois, la ministre affiche son ambition de repenser la régulation des médias et de redéfinir la place de l’État dans le secteur audiovisuel.

La réforme qu’elle porte prévoit la création d’une holding unique, France Médias, qui regrouperait France Télévisions, Radio France et l’INA. L’objectif est de mutualiser les moyens, renforcer l’efficacité et adapter le service public aux nouveaux usages numériques.

Au cours de l’entretien, Rachida Dati a également exprimé son attachement à l’audiovisuel public, qu’elle entend à la fois protéger et transformer. « Je porte une réforme, vous le savez. Et en plus, moi, je suis tellement attachée à l’audiovisuel public… J’en suis le pur produit », a-t-elle affirmé.

La ministre a cité France Inter comme exemple de réussite, saluant la qualité et la portée éducative de certaines de ses émissions : « J’écoute France Inter. Il y a des programmes vraiment pédagogiques, qui parlent à tout le monde. » Elle a toutefois averti : « Je ne veux pas que l’audiovisuel public devienne un club », insistant sur la nécessité d’un service ouvert à tous les publics.

