Droits TV : la Ligue des Champions pourrait être diffusée par un géant du streaming, au grand dam de Canal+, Netflix serait intéressé

L’UEFA prépare une révolution dans la diffusion de la Ligue des champions. Avec un nouvel appel d’offres mondial pour la période 2027-2030, l’organisation cherche à séduire un géant du numérique capable de diffuser la compétition à l’échelle planétaire, une première dans l’histoire de la C1.

L’UEFA a officiellement lancé son appel d’offres mondial pour la diffusion de la Ligue des champions à partir de la saison 2027-2028. Ce document de 180 pages, transmis aux diffuseurs potentiels par l’agence américaine Relevent, détaille les modalités du nouveau cycle de commercialisation des droits télévisés. L’objectif est clair : attirer un acteur majeur du numérique et franchir la barre symbolique des 5 milliards d’euros de revenus par saison.

Pour ce nouveau cycle, l’UEFA innove avec un « lot global », baptisé lot A. Celui-ci permettra au détenteur des droits de diffuser une même affiche dans le monde entier, à 17 reprises au cours de la saison, incluant la finale de la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe. Le diffuseur mondial devra composer avec certaines contraintes : durant la phase de ligue, un même club ne pourra être choisi qu’une seule fois, et un équilibre entre les différentes associations nationales devra être respecté. En revanche, aucune restriction ne s’appliquera à partir des quarts de finale. Ce lot comprend également des options supplémentaires, comme un magazine dédié à la compétition.

Cette diffusion mondiale connaît toutefois une exception : les droits en langue anglaise pour les États-Unis sont exclus du lot, déjà attribués à Paramount jusqu’en 2030. Le groupe américain, déjà détenteur des droits sur ce territoire, pourrait néanmoins se positionner sur une offre mondiale via sa plateforme de streaming. Mais la concurrence s’annonce rude : Netflix, notamment, serait intéressé par ce lot inédit.

Si Paramount renonçait à cette opportunité, l’UEFA pourrait voir le montant total du contrat diminuer, le marché américain représentant une part essentielle des revenus de la compétition. Chaque candidat devra indiquer précisément les territoires qu’il souhaite couvrir lors du dépôt de son offre. En France, la finale restera diffusée gratuitement sur la TNT, conformément à la liste des événements sportifs protégés par la loi.

Source : RMC Sport

