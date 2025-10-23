Free lance une (petite) mise à jour de Freebox Connect

Une histoire de logos.

Plus rarement mise à jour en 2025, l’application Freebox Connect qui fusionnera d’ici la fin de l’année avec l’app d’espace abonné “Free”, vient de recevoir une nouvelle version 1.34 sur iOS. Les développeurs annoncent “la mise à jour de certains logos”. Dans la rubrique nos applications, Oqee by Free a notamment été remplacé par Free TV, à la suite du changement de nom du 21 octobre. La version Android doit être également concernée.

La dernière mise à jour digne de ce nom date du 8 juillet dernier avec la possibilité d’activer ou désactiver la LED directement depuis l’app, disponible uniquement pour les Freebox Pop et Ultra et une saisie du texte plus facile avec la télécommande virtuelle sur les Freebox Révolution et Devialet.

Pour les Freenautes qui auraient des idées d’évolution à soumettre ou un bug à remonter au tout de cette application incontournable pour gérer sa Freebox et son WiFi, Free permet de contacter l’équipe en charge de l’application à app-connect-ios@freebox.fr.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox