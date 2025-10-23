Free Proxi : la populaire assistance de proximité de Free passe un cap aux quatre coins de la France avec ses conseillers « hybrides »

Porté par un maillage qui s’étoffe, Free Proxi confirme son rôle de pilier de la relation abonné chez Free. L’opérateur nous a indiqué, lors de la Journée des communautés du 3 octobre, compter désormais 195 équipes réparties dans l’Hexagone, avec 90 % d’abonnés satisfaits.

Des équipes de terrain qui montent en puissance. Le dispositif Free Proxi poursuit son déploiement territorial avec 195 équipes locales chargées d’accompagner les abonnés au plus près de leur quotidien. Au-delà du volume, Free continue de chercher à améliorer la qualité de prise en charge, si la marque de fabrique reste la même avec le même collectif qui suit l’abonné de bout en bout, l’opérateur nous a révélé former de nombreux “conseillers “hybrides”. Ils peuvent démarrer au téléphone (ou via l’app) pour qualifier la panne, puis intervenir sur place si nécessaire. Cette continuité évite les ruptures dans le suivi et accélère la remise en service.

Free insiste aussi sur l’importance de former en interne une formation initiale pour poser les bases techniques et relationnelles, puis de la formation continue en binôme ou en groupe. Objectif : partager les retours d’expérience, homogénéiser les bonnes pratiques et maintenir un haut niveau d’expertise sur les environnements Freebox et réseau.

Et concrètement, c’est quoi Free Proxi aujourd’hui ?

Free Proxi, c’est une assistance de proximité opérée par de petites équipes locales (historiquement présentées comme des collectifs de 8 à 10 experts), joignables via l’espace abonné et l’application, avec un engagement de réactivité élevée et la possibilité d’intervention à domicile lorsque la situation l’exige. À noter que le service est réservé aux abonnés Freebox ; côté mobile, l’accès direct a été retiré, à l’exception des lignes mobiles associées à une Freebox, qui continuent d’en bénéficier selon la précision apportée par Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox