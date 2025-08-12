Free met soudainement fin à son service d’assistance de proximité Free Proxi pour ses abonnés mobile

Free restreint l’accès à Free Proxi, désormais réservé aux abonnés Freebox selon son site web. Les clients Free Mobile perdent ainsi un canal privilégié de support lancé en 2022.

Après l’arrêt de l’assistance Freebox via WhatsApp le mois dernier, c’est désormais au tour de Free Proxi de ne plus prendre en charge les abonnés Free Mobile. Selon des retours d’abonnés, confirmés par nos propres constatations, le service est à présent réservé exclusivement aux abonnés Freebox. Les abonnés Free Mobile, autrefois éligibles, ne peuvent plus y accéder depuis l’application Free ou leur espace abonné.

Sur le site officiel de Free Proxi, toute référence aux abonnés Free Mobile a disparu. La FAQ est explicite : à la question « Avec quelles offres puis-je bénéficier de l’assistance Free Proxi ? », l’opérateur répond :

« Free Proxi est un service inclus dans toutes les offres Freebox (https://www.free.fr/freebox/) sans distinction. Il vous suffit d’être éligible en vous trouvant dans une zone où nos équipes de proximité sont implantées. »

Une décision surprenante, tant le service pouvait se révéler précieux pour les clients mobiles : accès quasi immédiat à un conseiller en ligne, conservation de l’historique des échanges, envoi de photos et vidéos pour faciliter la résolution du problème… Désormais, une page ” Obtenir de l’aide” apparaît dans la rubrique mon “Mon assistance” de l’espace abonné Free Mobile. Celle-ci guide les clients à travers les différents articles de son site d’assistance en fonction du soucis rencontré. Sinon, il faudra appeler le 3244 pour obtenir une aide par téléphone.

Pour l’heure, Free n’a pas officialisé ni confirmé cette restriction. L’opérateur dispose aujourd’hui d’environ 200 équipes Free Proxi réparties sur l’ensemble du territoire. Composées de 8 à 10 experts chacune, elles assurent un accompagnement personnalisé, avec une prise en charge complète par la même équipe, pouvant se déplacer au domicile si nécessaire. Fortes de leur connaissance du terrain, ces équipes s’engagent à répondre à toutes les demandes dans un délai de 15 minutes pendant les heures d’ouverture, 7 jours sur 7.

Source : Merci à pchelatruite

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox