Bouygues Telecom lance la “Bbox rentrée”

Bouygues Telecom muscle sa Bbox Fit et l’équipe d’un Player TV 4K pour la rentrée. Une offre destinée aux nouveaux abonnés.

À l’occasion de la rentrée, Bouygues Telecom dévoile une nouvelle offre baptisée “Bbox rentrée”, qui combine fibre, télévision et téléphonie fixe pour 28,99 €/mois avec engagement d’un an. Un tarif qui reste inchangé même après 12 mois pour les abonnés mobile Bouygues Telecom éligibles à la remise B.iG. Sinon le tarif passera à 35,99€/mois.

Une Bbox Fit avec un décodeur TV 4K

Concrètement, cette offre reprend les caractéristiques techniques de la Bbox Fit, débit fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, mais y ajoute un décodeur TV 4K donnant accès à plus de 180 chaînes et aux principales applications de streaming (Netflix, Prime Video, YouTube, Canal+, etc.). Elle intègre aussi un enregistreur de 100 heures et les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

La “Bbox rentrée” embarque le WiFi 6 intelligent de l’opérateur, capable d’optimiser automatiquement la fréquence pour de meilleures performances. L’installation fibre est gratuite et les nouveaux abonnés peuvent bénéficier jusqu’à 50 € de remboursement sur les frais de résiliation de leur ancien opérateur.

Une Bbox Must en plus léger

Selon nos constatations, il s’agit du même player et serveur que la Bbox Must. Cette dernière, facturée 7 € de plus par mois, se distingue par un débit supérieur (jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi) et l’inclusion d’un répéteur WiFi sur demande. En dehors de ces différences, les services sont similaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox