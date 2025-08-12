Fin d’un service apprécié de Free, Ligue 1 + laisse méfiant, des offres attendues au tournant… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Au revoir Free Foot !

Free Foot (anciennement Free Ligue 1) disparaît sans faire de bruit malgré une popularité incontestable. Le service lancé en 2020 pour suivre la Ligue 1 en extraits quasi directs ne rempilera pas pour la saison à venir. L’application informe de manière plutôt floue les utilisateurs. Une nouvelle qui laisse un goût amer, puisque la proposition permettait tout de même aux plus petits budgets de profiter des meilleurs moments de la Ligue 1 gratuitement, mais aussi une vraie exposition pour le championnat. Au point que certains aimeraient même voir cela pour d’autres sports !

Un éventuel rachat de SFR qui inquiète

Alors que les discussions entre Orange, Free et Bouygues Telecom autour d’un rachat de SFR s’accélèrent, les négociations préliminaires butent sur plusieurs points stratégiques. En première ligne : le sort de RED by SFR, que Free ambitionnerait de s’approprier seul, Bouygues Telecom y est hostile. Mais le potentiel rachat de l’opérateur créerait tout de même une nouvelle dynamique sur le marché des télécoms, et ce n’est pas forcément pour rassurer tout le monde…

Ligue 1+, c’est très bien, mais il reste des prudents…

Les supporters peuvent se réjouir : à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-2026, la nouvelle plateforme Ligue 1+ frappe fort avec une offre de lancement à prix réduit. Mais c’est surtout un revirement sur la question du partage de compte qui retient l’attention. Et cela change tout. La semaine dernière, la communication officielle de Ligue 1+ a pris tout le monde à contrepied. Sur X, le compte de la plateforme a affirmé : « Il n’y a pas de notion de foyer pour la gestion des 2 écrans » Un message clair, qui ouvre la porte à un partage entre amis, collègues ou membres de la famille vivant à des adresses différentes. L’abonnement reviendra dans ce cas à 7,5€/mois à ceux qui décideront de le partager. Une bonne nouvelle, mais qui peut rappeler notamment les stratégies de Disney+, Netflix ou d’autres services de streaming… A voir combien de temps le partage de compte sera possible…

La Poste Mobile va lancer ses Bbox, qu’attendre ?

Bouygues Telecom et La Poste donnent rendez-vous à la presse le 10 septembre 2025 pour une annonce importante : le lancement officiel des “offres Bbox La Poste Mobile”. Ces nouvelles offres fixes seront commercialisées dans plus de 6000 bureaux de poste à travers la France, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de distribution de l’opérateur. On ne connaît pas encore le contenu de ces offres, mais une chose est sûre : l’opérateur est attendu sur le prix de ces nouvelles propositions… Et sur la formule !

Le courrier pour du remboursement, ça reste quand même un peu archaïque

Il faudra désormais être plus réactif. Si Free continue de rembourser jusqu’à 100€ de frais de résiliation aux nouveaux abonnés Freebox, le délai pour en faire la demande vient d’être divisé par deux. De 4 à 2 mois. Les abonnés ayant souscrit avant le 4 août ne sont pas concernés. Un changement important, d’autant que le moyen pour obtenir ce remboursement est encore… la bonne vieille enveloppe papier. A quand la possibilité de le faire en ligne ?

Free toujours là pour les économies

Parfois cela a du bon de changer d’opérateur, Free l’opérateur de familles nombreuses. C’est en tout cas ce que rappelle ce témoignage d’un lecteur dans notre espace commentaire. Parfois, c’est aussi simple que cela de faire des heureux !

