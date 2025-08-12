Android : Waze va cesser de fonctionner sur de nombreux appareils

Waze ne sera bientôt plus compatible avec Android 9 : de nombreux utilisateurs concernés, s’ils ne mettent pas à jour leur appareil.

Pourtant très populaire en tant que solution de guidage GPS, Waze se retrouve contrainte de devoir abandonner son support d’anciennes versions d’Android. L’application de navigation communautaire exigera désormais Android 10 au minimum pour bénéficier des futures mises à jour.

Cette évolution a été repérée dans la dernière version bêta de Waze pour Android (5.9.90), où plusieurs testeurs ont vu apparaître une fenêtre d’avertissement annonçant la fin du support pour Android 9. Concrètement, les utilisateurs de smartphones équipés de cette version pourront encore utiliser Waze, mais :

Aucune nouvelle fonctionnalité ne leur sera proposée.

Aucun correctif de sécurité ou de bug ne sera déployé.

À plus long terme, l’application pourrait cesser complètement de fonctionner, sans qu’une échéance précise ne soit donnée.

Selon les données disponibles, environ 5,8 % des utilisateurs de Waze sont encore sous Android 9 ou une version antérieure. Ce public pourrait être contraint de migrer vers d’autres solutions GPS, qu’il s’agisse de Google Maps — compatible jusqu’à Android 8.0 — ou d’applications concurrentes, parfois moins gourmandes en données personnelles.

Cette décision s’explique par la fragmentation de l’écosystème Android. Chaque année, Google doit composer avec un grand nombre de versions actives, ce qui complique le développement et la maintenance des applications. En réduisant le nombre de versions prises en charge, l’entreprise peut concentrer ses ressources sur les systèmes les plus récents et profiter pleinement des nouvelles API et fonctionnalités.

Le déploiement de cette restriction, actuellement limité à la bêta, devrait intervenir dans les prochaines semaines pour la version publique. Les conducteurs utilisant un smartphone ancien devront donc rapidement envisager une mise à jour de leur appareil ou un changement d’application s’ils souhaitent continuer à profiter d’une navigation GPS à jour et sécurisée.

Source : 9to5Google

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox