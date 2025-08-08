C’est officiel, Ligue 1+ sera finalement accessible à 7,5€/mois grâce au partage de compte

Les supporters peuvent se réjouir : à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-2026, la nouvelle plateforme Ligue 1+ frappe fort avec une offre de lancement à prix réduit. Mais c’est surtout un revirement sur la question du partage de compte qui retient l’attention. Et cela change tout.

Le 15 août, Rennes et Marseille ouvriront le bal d’un championnat placé sous le signe du changement. Exit les précédents diffuseurs, place à Ligue 1+, la plateforme de streaming lancée par LFP Media pour retransmettre 8 matchs sur 9 chaque journée. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a annoncé vendredi une promotion de lancement à 9,99 € par mois pendant trois mois pour toute souscription avant le 31 août, avant un passage au tarif standard de 14,99 € avec engagement d’un an. « Cette promotion doit permettre au public de s’habituer à notre plateforme et à ne pas inciter au piratage », a-t-il expliqué à l’AFP. Une stratégie commerciale classique, mais bienvenue, après les tensions liées aux droits TV et aux débuts compliqués de DAZN l’année dernière.

Mieux encore, la Ligue 1 à 7,5€/mois, ce sera finalement possible

Si les Pass Ligue 1 à 14,99€/mois (engagement 1 an) et Pass Mensuel à 19,99€/mois incluent tous deux l’accès sur deux écrans simultanés. Une configuration qui, dès l’annonce des formules le mois dernier, a suscité l’espoir chez certains de partager les frais avec un proche… même à distance.

Pourtant, le 11 juillet dernier, Nicolas de Tavernost avait coupé court aux spéculations, affirmant que cette fonctionnalité serait réservée à un même foyer. « Les offres pour deux utilisateurs seront valables pour deux écrans dans un même foyer », assurait-il sur RMC. Sauf que cette semaine, la communication officielle de Ligue 1+ a pris tout le monde à contrepied. Sur X, le compte de la plateforme a affirmé : « Il n’y a pas de notion de foyer pour la gestion des 2 écrans » Un message clair, qui ouvre la porte à un partage entre amis, collègues ou membres de la famille vivant à des adresses différentes. L’abonnement reviendra dans ce cas à 7,5€/mois à ceux qui décideront de le partager.

Il n’y a pas de notion de foyer pour la gestion des 2 écrans 👀 — L1+ (@ligue1plus) August 7, 2025

Source : L’Equipe

