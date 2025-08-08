Free Foot s’arrête en plein succès : la Ligue 1 perd une façon originale d’être consommée gratuitement

Free Foot (anciennement Free Ligue 1) disparaît sans faire de bruit malgré une popularité incontestable. Le service lancé en 2020 pour suivre la Ligue 1 en extraits quasi directs ne rempilera pas pour la saison à venir. L’application informe de manière plutôt floue les utilisateurs.

C’est la fin d’une aventure qui aura duré près de 5 ans. Depuis quelques jours, le site web et la page officielle sur le portail Free ne sont plus accessibles. L’application, elle aussi, a disparu de l’App Store. Pour les utilisateurs qui l’avaient déjà installée, un message s’affiche désormais à l’ouverture : « Retrouvez maintenant la Ligue 1 sur votre Freebox canal 37 ».

Ce canal correspond à la chaîne Ligue 1+ de la LFP, qui assurera désormais en lieu et place de DAZN, la diffusion de 8 matchs sur 9. A une semaine du lancement de la nouvelle saison du championnat, le compte Twitter de Free Foot reste lui aussi muet, son dernier post date du 15 juillet dernier. Reste aujourd’hui la chaîne YouTube Free Foot, toujours en ligne, dernier vestige d’un service qui aura trouvé son public en représentant à son paroxysme près de 30% de parts d’audience du foot en France et plus de 3 millions de téléchargements.

Free avait obtenu en 2020, pour la période 2020-2024, les droits de diffusion des extraits en quasi-direct de l’ensemble des matchs de Ligue 1 via le lot numérique. Cette offre, pensée comme un complément aux diffusions intégrales détenues par d’autres diffuseurs, permettait à tous abonnés Free (gratuit) ou non (via abonnement puis de manière gratuite) de visionner buts, résumés et meilleures actions via l’application Free Ligue 1. En quatre saisons, le service s’était imposé comme une alternative rapide, mobile et accessible pour suivre l’actualité du championnat. Une kyrielle de contenus éclectiques et originaux (séries, magazines) ont été proposés en parallèle, tout comme des accès exclusifs dans certains clubs.

L’année dernière, Free Foot est devenu le partenaire officiel du PSG, de l’OM et de l’OL, cela lui a permis de développer des créations exclusives et des expériences inédites. Pour se faire une place dans le quotidien des supporters de Ligue 1, le service de Free s’est entouré de têtes d’affiche populaires et reconnues comme Thomas Thouroude puis Alexandre Ruiz entouré de Rio Mavuba et Ludovic Giuli.

La dernière saison avec DAZN

À l’été 2024, Free s’est associé à DAZN pour prolonger l’aventure au-delà de la fin de ses droits officiels. Rebaptisé Free Foot, le service a offert un accès gratuit à tous pendant toute la saison aux moments forts de la Ligue 1 via une nouvelle application, avec résumés, analyses, interviews et contenus originaux, le tout en collaboration éditoriale avec DAZN, alors diffuseur officiel de la compétition. Le service a aussi diffusé les matchs des Girondins de Bordeaux en National 2.

Ligue 1+ de la LFP a visiblement mis sur la touche Free Foot qui débordait d’ambition encore très récemment. Il y a tout juste un an, le passage de “Free Ligue 1 ” à “Free Foot” laissait entrevoir la nouvelle stratégie de Free qui prévoyait alors d’utiliser son application pour devenir un agrégateur de contenus sur le football à moyen-terme. Reste à savoir si Free a encore des idées derrière la tête ou si la page sport est définitivement tournée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox