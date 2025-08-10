Les nouveautés de la semaine chez Free : mises à jour, changement important pour les nouveaux abonnés Freebox, et un clap de fin soudain etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Free a lancé une nouvelle mise à jour du player Freebox Révolution (1.3.53.1 )et Devialet (1.5.20.1). Plus d’infos…

Free offre aux abonnés Freebox Pop et Delta les frais de migration vers l’offre Ultra Essentiel.

Nouveaux abonnés Freebox : Free raccourcit nettement le délai pour obtenir le remboursement des frais de résiliation de votre ancien opérateur, celui-ci passe de 4 à 2 mois. Plus d’infos…

Freebox Delta : la hausse du prix de Netflix Standard sans pub et Premium est désormais appliquée pour les abonnés concernés. Plus d’infos…

Nouvelle mise à jour de l’application Free pour les abonnés Free Mobile et Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile poursuit l’accélération de son réseau mobile. En juillet, l’opérateur a activé un nombre record de sites 4G dans la bande des 900 MHz, tout en gardant la main sur le rythme de déploiement 5G en 3,5 GHz. Ces efforts visent à offrir une meilleure expérience à ses abonnés tout en préparant le terrain pour une 5G+ plus performante demain. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free Foot s’arrête en plein succès : la Ligue 1 perd une façon originale d’être consommée gratuitement. Plus d’infos…

Free Flex : Free envoie un mail aux abonnés après 23 mois pour leur proposer différentes options. Plus d’infos…

Free souhaiterait racheter l’intégralité de RED by SFR et une partie des abonnés premium de SFR, mais ça fait grincer des dents. Plus d’infos…

Free avertit de la fin du Free Wi-Fi Secure sur les espaces abonné Freebox, vous pouvez désactiver votre borne. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox