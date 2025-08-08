Nouvelle mise à jour de l’application Free pour les abonnés Free Mobile et Freebox

Free déploie depuis le 5 août une version corrigée de l’application d’espace abonné Freebox et Free Mobile à la fois sur iOS et Android.

Incontournable pour ceux qui gère tout depuis leur smartphone, l’application Free vous permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox en mobilité grâce à l’accès à de nombreuses fonctionnalités adaptées de la version web.

Dans une nouvelle mouture, Free annonce la mise a jour des informations de forfaits et de destinations après notamment l’ajout récent de nouveaux pays dans son forfait premium. Sur iOS (version 2.7.6), l’opérateur indique en plus une correction d’une erreur lors du téléchargements de vos factures et des problèmes d’affichage résolus.

Les dernières réelles nouveautés lancées dans l’application datent toutefois de décembre 2024 avec l’accès au code PUK et code WiFi. Dans l’Espace Abonné Mobile, l’application Free permet de suivre votre consommation et gérer vos lignes ou d’en souscrire une nouvelle, de changer de forfait et de numéro ou encore de commander une nouvelle SIM ou eSIM et de les activer.

Pour les abonnés Freebox, il est possible de suivre vos commandes, d’accéder à vos informations Wi-Fi, mettre à jour vos coordonnées bancaires et changer de mode de paiement ou encore de choisir le mode de réception de vos factures, modifier vos informations et données personnelles, rester informé grâce au centre de notifications, acheter une smart TV ou commander un répéteur et gérer le contrôle parental. La rubrique Assistance apporte également des solutions en ligne et Free Proxi vous permet de discuter avec un conseiller par messagerie directement via l’application si vous êtes éligible à ce service d’assistance de proximité en plein expansion en France.

