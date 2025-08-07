Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent partager leur Wi-Fi instantanément de plusieurs façons, et sans chercher le mot de passe

Inutile de fouiller vos papiers ou vos notes ou de vous rendre sur votre espace abonné pour retrouver le mot de passe Wi-Fi de votre Freebox. Que vous soyez abonné Freebox Ultra, Pop, Delta, Révolution, One ou mini 4K, plusieurs solutions simples existent pour partager votre connexion avec vos proches.

Besoin de partagé le Wi‑Fi à un invité sans chercher le mot de passe ? Grâce à l’application Freebox Connect, ou l’écran de certaines Freebox mais aussi directement grâce à leur iPhone ou smartphone Android, les abonnés peuvent partager leur connexion en quelques secondes. Plus rapide, plus sécurisé, et surtout, beaucoup plus pratique. Voici un tour d’horizon des possibilités.

Freebox Connect : l’outil le plus simple pour partager votre Wi‑Fi

Disponible gratuitement sur iOS et Android, l’application Freebox Connect est sans doute la solution la plus rapide et intuitive pour partager l’accès Wi‑Fi de votre Freebox, quel que soit le modèle (Pop, Ultra, Révolution, Delta, One, mini 4K).

Une fois l’appli connectée à votre box, vous pouvez depuis l’écran d’accueil appuyer sur le bouton “Partager mon WiFi” et ensuite :

générer un QR Code à flasher pour connecter un smartphone en une seconde

partager la clé Wi‑Fi par SMS, email, WhatsApp ou autre messagerie,

retrouver facilement votre mot de passe Wi‑Fi si vous devez le saisir à la main.

Autre atout de l’application : la possibilité de créer un réseau invité temporaire et isolé de votre réseau principal.

Vous pouvez définir un nom personnalisé (“soirée”, “vacances”…), une durée de validité (1h, 4h, 1 jour, 1 semaine ou illimitée), un mot de passe automatique ou personnalisé, et des restrictions d’accès (Internet uniquement ou réseau local autorisé). Une fois le Wi‑Fi invité activé, vous pouvez le partager via QR Code ou lien de connexion. L’interface Freebox OS, accessible via http://mafreebox.freebox.fr, offre un contrôle complet du Wi‑Fi invité et affiche aussi tous les informations WiFi comme également un QR Code.

Freebox Pop et Ultra : un QR Code directement sur la box

Les abonnés Freebox Pop ou Ultra peuvent aussi partager leur Wi‑Fi très rapidement depuis l’afficheur du Server :

Appuyez sur le bouton du bas de la box. Le QR Code du réseau Wi‑Fi principal s’affiche. Votre invité n’a plus qu’à le flasher pour se connecter.

En appuyant à nouveau, s’affichent ensuite :

le nom du réseau (SSID),

puis la clé Wi‑Fi, utile pour un ordinateur ou une console de jeu.

Freebox Révolution : deux méthodes en plus de Freebox Connect

Sur la Freebox Révolution, la connexion peut se faire via un QR Code imprimé qui se trouve au dos du guide de démarrage ou sous le Server pour certains. Et ce n’est pas tout, depuis 2019, la box iconique de Free permet aussi d’afficher un QR Code Wi‑Fi invité directement sur l’écran de votre télévision via l’interface du Player. Une fois un accès invité activé via Freebox Connect ou Freebox OS, le QR Code s’affiche automatiquement en haut à droite de la TV. Vos invités peuvent alors le scanner pour se connecter en toute simplicité.

iPhone à iPhone : partage automatique du mot de passe

En tant qu’abonné Freebox, vous disposez peut-être d’un iPhone, et certains de vos amis aussi, dans ce cas le partage est encore plus simple : Quand un invité tente de se connecter à votre réseau Wi‑Fi, une notification s’affiche sur votre iPhone. En un clic, le mot de passe est transmis automatiquement. Cette fonctionnalité native fonctionne également entre iPhone, iPad et Mac.

Le partage de mot de passe Wi-Fi automatique comme sur iPhone n’est pas encore aussi fluide sur Android. En revanche, la plupart des smartphones Android peuvent générer un QR Code de leur propre réseau Wi-Fi (ou le lire) dans les paramètres Wi-Fi, ce qui reste une bonne alternative.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox