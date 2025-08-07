Free Flex : Free envoie un mail aux abonnés après 23 mois pour leur proposer différentes options

Lancé en juillet 2021, le contrat Free Flex permet aux abonnés Free Mobile d’acquérir un smartphone en étalant le paiement sur 24 mois. À l’approche de cette échéance, Free contacte ses clients par mail pour leur proposer plusieurs options : achat, échange, restitution ou prolongation du contrat.

Vous avez acheté un smartphone avec la facilité de financement Free Flex ? Vous le savez, vous avez donc opté pour un étalement du paiement sur 2 ans sans frais grâce à la location avec option d’achat déclenchable à tout moment. Mais que faire à l’approche de la fin de la période initiale de 24 mois ? C’est plutôt simple, Free envoie alors un mail aux abonnés intitulé “Information importante concernant votre contrat Free Flex”. Dans celui-ci, l’opérateur les informe en toute transparence qu’ils entrent dans leur 23e mois d’engagement tout en leur rappelant les différentes options qui s’offrent à eux pour la suite.

Quatre choix, selon les besoins de l’abonné

Le courriel détaille ainsi alternatives disponibles :

Acheter le smartphone : l’abonné peut solder son contrat en payant l’option d’achat et les loyers restants. L’opération est possible directement depuis l’Espace Abonné ou dans l’une des 250 boutiques Free. Le smartphone devient alors la propriété exclusive du client.

Changer de smartphone : en ramenant l’ancien modèle en boutique, l’abonné peut accéder à de nouvelles offres, avec une résiliation sans frais du contrat Free Flex actuel.

Restituer le smartphone : grâce à une étiquette de retour prépayée disponible en ligne, l’abonné peut renvoyer son appareil, mettant fin au contrat sans pénalité.

Continuer le contrat : s’il ne souhaite pas se décider tout de suite, l’abonné peut simplement poursuivre les paiements mensuels. Le contrat Free Flex sera automatiquement prolongé au mois le mois.

Le mail se termine par une promotion commerciale : un visuel mettant en avant l’iPhone 16 Pro, avec la promesse d’un “prix exceptionnel” en échange du smartphone actuel. Free invite les abonnés à se rendre en boutique pour découvrir cette offre et effectuer une reprise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox