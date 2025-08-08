Freebox Delta : la hausse du prix de Netflix Standard sans pub et Premium est désormais appliquée pour les abonnés concernés

A la suite d’une nouvelle augmentation du prix de Netflix le 18 avril dernier, Free a donné quelques mois de sursis aux abonnés Freebox Delta. Mais depuis une semaine, l’opérateur a comme il l’avait annoncé, appliqué cette hausse sur deux formules du leader mondial de la SVOD.

Depuis le 1er août 2025, Free applique comme prévu la nouvelle grille tarifaire des options Netflix pour les abonnés Freebox Delta : 9 €/mois pour le Standard (sans pub) et 16 €/mois pour la Premium en incluant l’avantage Freebox. Le forfait Netflix Standard avec publicité reste, lui, inclus sans surcoût malgré une hausse de 2€. L’opérateur n’a pas vraiment eu le choix, le mastodonte américain ayant décidé d’augmenter une fois de plus ses prix en avril 2025. Si des abonnés Freebox Delta avait échappé à une précédente hausse, cette fois, tout est nivelé.

Concrètement, certains clients voient leur facture grimper nettement : passage de 4,50 € à 9 € (+100 %) pour les abonnés plus anciens au Standard, et de 11 € à 16 € (+5 €) pour la Premium. D’autres, qui payaient déjà 7,50 € (Standard) ou 14 € (Premium), subissent une hausse plus modérée de 1,5 et 2€ par mois.

Free prend toutefois en charge 5,99 € par mois (écart avec les prix publics de Netflix, 14,99 € et 21,99 €), mais rappelle que ces options sont sans engagement : chacun peut changer d’offre à tout moment depuis l’Espace abonné, ou rester sur la formule avec pub incluse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox