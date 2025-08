Free offre à des abonnés Freebox Delta les frais de migration vers une offre plus récente affichée au même prix

Free continue de promouvoir son offre Freebox Ultra Essentiel. Après avoir offert les frais de migration (de 49€) pour les abonnés Freebox Pop, l’opérateur applique désormais la même politique pour les abonnés Freebox Delta, rapporte sur X l’abonné @KoshoNSA.

Ces derniers peuvent ainsi passer sans surcoût à la Freebox Ultra Essentiel, facturée 49,99€/mois sans engagement, et par conséquent sans changement de prix. Cette offre propose un accès fibre jusqu’à 8 Gbit/s symétriques, le Wi-Fi 7, plus de 300 chaînes TV dont TV by Canal, tout en faisant l’impasse sur les services SVOD inclus dans la version Ultra complète (Netflix, Prime Video, Disney+…).

La Freebox Delta reste toutefois une offre plus complète et multimédia, axée sur le divertissement avec Netflix avec Pub et Amazon Prime inclus, et notamment un stockage local plus important. L’Ultra Essentiel, quant à elle, mise sur la performance réseau avec un upload beaucoup plus rapide, et l’inclusion sur demande du Pocket WiFi de Free, elle convient davantage à ceux qui veulent une offre ultra rapide avec un simple accès TV bien qu’elle inclut TV by Canal et donne accès à HBO Max, Canal+ La Chaîne en Live et Amazon Prime gratuitement pendant 3 mois.

