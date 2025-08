La nouvelle box WiFi 7 premium de SFR est lancée à destination de premiers abonnés fidèles, son prix est attractif

Présentée début juillet, la nouvelle SFR Box 10+ est à présent proposée au prix de 44,99€/mois sur l’espace abonné de certains abonnés existants avant un lancement généralisé à la rentrée.

Comme prévu, la filiale d’Altice qui devrait être vendue d’ici la fin de l’année, commence à commercialiser sa nouvelle offre Fibre Premium, articulée autour de sa Box 10+, un équipement de dernière génération compatible Wi-Fi 7, rapporte sur X, Tiino-X83. Proposée en avant-première à certains abonnés fidèles, cette offre est affichée à 44,99€/mois sans engagement ni frais de changement pour ceux qui disposent déjà d’une offre Fibre Premium. Pour en profiter, il faut se rendre rendre dans l’espace client, rubrique « mon offre & équipements » puis « Ajouter une option » et « Matériel ».

Son tarif apparaît plus attractif que des offres concurrentes comme la Bbox Ultym (44,99€/mois pendant 12 mois puis 51,99€/mois avec engagement) et Livebox Max Fibre (47,99 €/mois pendant 12 mois puis 57,99 €/mois avec engagement).La Freebox Ultra Essentiel, est quant à elle affichée 39,99€/mois pendant 1 an puis 49,99€/mois, sans engagement. Pour sa part, la Freebox Ultra, plus chère certes, se démarque toujours de la concurrence grâce à tous les services qu’elle inclut, à condition d’en avoir l’usage. En upgradant fortement son offre Premium Fibre qui propose jusqu’à présent le serveur SFR Box 8X, l’opérateur au carré rouge fait le choix judicieux et apprécié de ne pas augmenter son prix.

Jusqu’à 8 Gbit/s symétriques et Wi-Fi 7

Compatible avec les technologies GPON et XGS-PON, la Box 10+ promet des débits allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement comme en envoi. Elle s’accompagne de deux répéteurs Wi-Fi 7, assurant une couverture optimale dans tous les foyers, et intègre un port Ethernet 10 Gb/s pour répondre aux usages les plus intensifs. Certifiée par la Wi-Fi Alliance, la connectivité tri-bande de la box garantit des performances de très haut niveau, jusqu’à trois fois supérieures à celles du Wi-Fi 6.

L’offre SFR Fibre Premium avec SFR Box 10+ inclut également :

Le décodeur SFR Box 8 TV

200 chaînes TV incluses

Appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe

Multi-TV inclus pour un deuxième téléviseur

Accès inclus pendant 9 mois à Netflix (standard avec pub), Disney+ (standard avec pub) ou Prime Video, au choix.

SFR promet par ailleurs un “internet garanti”, sans interruption, une réponse directe aux offres équivalentes de ses concurrents. Ce nouveau serveur vertical qui vise à concurrencer les Freebox Ultra, Bbox WiFi 7 et Livebox 7 WiFi 7, embarque également des fonctionnalités d’économie d’énergie (mode éco programmable, mise en veille profonde à venir) ainsi qu’un design pensé pour l’accessibilité, avec écran E-Ink, marquage en braille et connectique adaptée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox