Orange annonce un partenariat majeur avec OpenAI (ChatGPT) afin de lancer des applications et services innovants pour ses abonnés

Orange et OpenAI s’allient pour une IA souveraine, responsable et inclusive. Le groupe de télécommunications français va déployer localement des modèles d’IA avancés tout en garantissant la sécurité des données. De quoi permettre le développement d’une kyrielle d’évolutions et innovations déjà à l’étude, aussi bien pour optimiser les réseaux qu’améliorer la vie numérique des clients. En France mais aussi ailleurs dans le monde, en particulier en Afrique.

Orange franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’intelligence artificielle en annonçant un partenariat majeur avec OpenAI. L’opérateur annonce ce 6 août l’intégration dans ses infrastructures des nouveaux modèles ouverts « gpt-oss-120b » et « gpt-oss-20b » de la maison mère de Chat GPT. De quoi selon lui garantir une gestion souveraine, sécurisée et personnalisée des données de ses clients. Mais aussi de nouveaux cas d’usage.

Déployés dans ses centres de données en France, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient, ces modèles devraient offrir une flexibilité sans précédent, allant du cloud central aux serveurs locaux. Orange pourra ainsi adapter ses usages IA en fonction des réglementations locales, tout en réduisant son empreinte énergétique grâce à une approche dite « frugale ».

“Les nouveaux modèles open-weight d’OpenAI permettent à Orange de les déployer de manière flexible dans divers environnements, des grands centres de données cloud régionaux d’Orange en France aux petits serveurs locaux ou sites en périphérie. En conservant le contrôle sur l’environnement de déploiement, Orange peut ainsi héberger localement des charges de travail d’IA dans l’ensemble de ses 26 pays, tout en protégeant les données sensibles et en respectant les réglementations nationales diverses et en évolution à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. De plus, l’expertise approfondie d’Orange en ingénierie d’IA lui permet de personnaliser et de distiller les modèles d’OpenAI pour des tâches spécifiques, créant efficacement des sous-modèles plus petits pour des cas d’usage particuliers, tout en garantissant la protection de toutes les données sensibles utilisées dans ces modèles personnalisés. Ce processus facilite des cas d’usage innovants dans les opérations réseau et permettra à Orange de renforcer sa gamme existante de solutions d’IA « Live Intelligence » pour les entreprises, ainsi que de l’utiliser pour ses propres besoins opérationnels dans le but d’optimiser son efficacité”, annonce un communiqué.

“Une large gamme de cas d’usage à forte valeur ajoutée”

Orange l’assure, le déploiement de ces modèles contribuera également au développement d’applications et services innovants afin améliorer la vie quotidienne de tous ses clients. Parmi les évolutions concrètes annoncées, figurent une meilleure expérience client via des assistants vocaux multilingues ou encore des réseaux plus intelligents grâce à l’IA embarquée dans les opérations en permettant par exemple à Orange “d’explorer et diagnostiquer plus facilement des problèmes complexes. Cela peut être réalisé avec des modèles d’IA de confiance opérant entièrement dans les centres de données souverains d’Orange, où l’entreprise a un contrôle total sur l’utilisation des données sensibles du réseau”, explique le groupe.

Autre apport, des solutions personnalisées pourront être déployé pour les entreprises comme par exemple des chatbots IA, des services avancés de reconnaissance vocale, ou encore l’analyse IA de données sensibles adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.. En Afrique, Orange prévoit aussi de développer des modèles IA dans les langues locales, et de les rendre accessibles en open source aux services publics. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité des travaux internes déjà engagés par Orange avec les outils d’OpenAI.

Steve Jarrett, responsable de l’IA chez Orange a déclaré : « Cette stratégie ouvre la voie à de nouveaux cas d’usage pour répondre aux besoins sensibles des entreprises, aider à gérer nos réseaux, permettre des solutions innovantes de service client, y compris dans les langues régionales africaines, et bien plus encore. L’IA la plus avancée, comme ces nouveaux modèles ouverts d’OpenAI, couplée à notre équipe d’experts en IA de classe mondiale, nous permettent d’équilibrer la création de valeur tout en atténuant les coûts et l’impact environnemental, conformément à notre approche d’IA responsable. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox