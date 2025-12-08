Netflix rassure ses abonnés : le rachat de Warner Bros ne change rien… pour l’instant

Après le rachat historique de Warner Bros, Netflix assure que rien ne change “aujourd’hui”. Mais les premiers indices laissent penser que les abonnés pourraient bientôt voir arriver une plateforme unifiée.

Netflix cherche à rassurer ses abonnés après l’annonce du rachat de Warner Bros la semaine dernière. Dans un mail envoyé le 7 décembre 2025, la plateforme affirme que « rien ne change aujourd’hui », tout en mettant en avant les bénéfices attendus de l’accord. Le service promet de pouvoir proposer certaines des plus grandes franchises du catalogue Warner Bros, comme Harry Potter, Friends, Game of Thrones ou encore The Big Bang Theory. Pour l’instant, Netflix et HBO Max continueront à fonctionner séparément, le temps que la transaction de 82 milliards de dollars obtienne les validations réglementaires et actionnariales nécessaires, un processus estimé entre 12 et 18 mois.

Cette période de transition laisse entrevoir plusieurs scénarios pour la suite. Sur sa FAQ dédiée à l’opération, Netflix indique que les deux entreprises resteront distinctes « jusqu’à ce que la transaction soit finalisée », une formulation qui suggère clairement qu’un rapprochement plus profond pourrait suivre. Le communiqué officiel publié le 5 décembre 2025 va dans le même sens : l’objectif affiché est d’intégrer les contenus HBO et HBO Max directement dans l’abonnement Netflix afin d’élargir l’offre et d’optimiser les formules proposées. La forme exacte de cette intégration n’est toutefois pas encore définie.

Si l’idée d’accéder à un catalogue enrichi réjouit de nombreux abonnés, elle soulève aussi des craintes sur une potentielle hausse du prix de l’abonnement. Aujourd’hui, les tarifs restent distincts, 14,99 € pour Netflix et 9,99 € pour HBO Max, mais une fusion totale rendrait difficile le maintien d’un prix inchangé. Par ailleurs, le rachat suscite déjà de fortes oppositions politiques aux États-Unis. Plusieurs élus dénoncent un risque de déséquilibre concurrentiel.

