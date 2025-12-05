Netflix rachète officiellement Warner Bros. Discovery pour 82,7 milliards de dollars et révèle les nombreux détails de l’accord

En rachetant Warner Bros, Netflix devient un géant mais promet de conserver la continuité des projets du studio de cinéma.

C’est désormais fait. Netflix a officialisé ce 5 décembre 2025 l’acquisition de Warner Bros. Discovery (WBD) pour une valeur d’entreprise évaluée à 82,7 milliards de dollars. L’accord, mêlant cash et actions, marque l’un des plus grands rapprochements de l’histoire du divertissement et redéfinit profondément l’équilibre du streaming mondial.

Le géant du streaming s’empare ainsi de Warner Bros., de ses studios cinéma et TV, de HBO et HBO Max, ainsi que de l’ensemble des franchises emblématiques telles que Harry Potter, The Sopranos, Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory ou encore l’univers DC.

Netflix promet la continuité des opérations chez Warner Bros.

La plateforme a précisé qu’elle maintiendra l’organisation actuelle de Warner Bros., incluant notamment les sorties cinéma traditionnelles, un signal envoyé à Hollywood pour rassurer l’écosystème créatif. Les capacités de production américaines devraient également être renforcées pour soutenir davantage de créations originales. Un projet présenté comme bénéfique pour les consommateurs, les créateurs et les actionnaires Netflix met en avant plusieurs ambitions :

Plus de choix pour le public : l’ajout massif du catalogue Warner Bros., HBO et HBO Max gonflera considérablement l’offre disponible pour les abonnés.

Des opportunités accrues pour les créateurs : des franchises mondialement connues seront ouvertes à de nouveaux projets et réinterprétations.

Un secteur renforcé : Netflix prévoit d’élargir sa production, créant des emplois et consolidant l’industrie américaine du divertissement.

Une valeur accrue pour les investisseurs : l’entreprise anticipe entre 2 et 3 milliards d’économies annuelles dès la troisième année et une contribution positive à ses résultats dès la deuxième.

Dans le détail, chaque actionnaire de WBD recevra 23,25 dollars en numéraire et 4,50 dollars en actions Netflix, sous réserve d’un mécanisme de variation encadrée (“collar”). La séparation préalable de la division Global Networks de WBD, futures entités CNN, Discovery, TNT Sports et autres chaînes internationales — doit être finalisée avant la clôture du rachat, attendue entre fin 2026 et mi-2027.

Les conseils d’administration des deux groupes ont validé l’accord à l’unanimité. Son aboutissement dépend désormais des régulateurs et du vote des actionnaires de WBD. En absorbant l’un des plus grands catalogues de l’histoire du cinéma et de la télévision, Netflix prend une ampleur rarement vue dans le divertissement mondial, une nouvelle qui suscite également beaucoup d’inquiétudes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox