Abonnés Freebox et Amazon Prime : une nouvelle flopée de jeux PC à récupérer sans surcoût cette semaine

Amazon Prime ajoute cette semaine trois nouveaux jeux à son offre : un récit sombre où vos peurs prennent vie, une collection culte de RPG en vue subjective et un jeu de course totalement débridé dans l’univers LEGO. Trois expériences très différentes, mais toutes gratuites et définitivement conservables une fois récupérées.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming (renommé Luna), inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Les titres proposés restent disponibles pendant au moins 33 jours et, une fois ajoutés à votre bibliothèque, ils demeurent jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et accessible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Forgotten Realms: The Archives – Collection One (GOG) regroupe la trilogie Eye of the Beholder, une série emblématique de jeux de rôle en temps réel basée sur la 2e édition d’Advanced Dungeons & Dragons. Les joueurs y affrontent tour à tour la menace de Xanathar dans les égouts de Waterdeep, enquêtent sur les troubles liés au Temple Darkmoon, puis sont envoyés libérer Myth Drannor de l’emprise d’un liche. La collection permet de constituer un groupe parmi différentes races et classes, de transférer ses personnages entre les trois épisodes et d’explorer donjons, ruines et lieux mythiques de l’univers Forgotten Realms.

Pour récupérer cette collection, vous aurez besoin d’un compte GOG. Téléchargez le launcher officiel, puis récupérez votre code sur votre page Prime Gaming. Une fois connecté à votre compte GOG, rendez-vous dans votre bibliothèque, cliquez sur le “+”, choisissez “Utiliser un code GOG”, puis collez votre clé. Vous pourrez ensuite installer et conserver définitivement ces trois jeux.

LEGO 2K Drive (Epic Games Store) propose une aventure arcade où votre véhicule se transforme automatiquement selon le terrain, permettant de filer à toute vitesse sur route, hors-piste ou sur l’eau. Le joueur y explore Bricklandia, un vaste monde ouvert où chaque région réserve des activités, des défis et des courses effrénées. La construction occupe une place centrale, avec la possibilité de concevoir ses propres véhicules brique par brique avant de tenter de décrocher le Trophée du ciel contre des adversaires au style bien particulier.

Ce titre est disponible via l’Epic Games Store. Pour l’obtenir, il suffit de créer un compte, d’installer le launcher Epic Games puis de récupérer le jeu depuis votre page Prime Gaming. Le titre restera ensuite accessible depuis votre bibliothèque Epic, sans aucune limite de temps.

GYLT (Amazon Games) vous plonge dans un univers inquiétant où réalité et cauchemar se confondent. Ce jeu d’aventure narratif mêle infiltration, énigmes et action, et suit Sally, une jeune fille entraînée dans une version tordue de sa ville après la disparition de sa cousine Emily. Les créatures qu’elle affronte ne sont autres que la matérialisation de ses peurs, donnant au jeu une atmosphère oppressante. Le joueur peut choisir de se cacher ou d’affronter ces êtres hostiles, en utilisant des leurres visuels ou sonores pour progresser. Le tout est soutenu par la bande-son de Cris Velasco, renforçant l’ambiance mélancolique du titre.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox