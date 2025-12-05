Toutes nos excuses, mais nous seront dans l’incapacité de vous proposer Totalement Fibrés aujourd’hui

Malheureusement, nous ne pourrons pas vous proposer votre émission préférée, Totalement Fibrés, cette semaine.

Nous jouons vraiment de malchance, alors que tout était enfin résolu du point de vue de la technique, ce qui nous a permis de vous proposer une émission intégrale de Totalement Fibré la semaine dernière, nos deux réalisateurs sont absents aujourd’hui, ce qui nous met dans l’impossibilité de vous proposer une vidéo aujourd’hui. Nous nous excusons auprès de vous et vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine.

